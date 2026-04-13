تکواندوکار نوجوان ایران به مدال طلای جهان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین دوره رقابت های تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان امروز دوشنبه ۲۴ فروردین ماه با برگزاری مبارزات اوزان ۵۵- کیلوگرم دختران و ۴۸- و ۵۵- کیلوگرم پسران در مجموعه ورزشی المپیک شهر تاشکند پیگیری شد و محمد عرفان خدایی نخستین طلای ایران را کسب کرد. طاها ناظر و بابارحیم نیز توفیقی در کسب مدال نداشتند.

خدایی در وزن ۵۵- کیلوگرم کار خود را برتری ۲ بر صفر مقابل «آستورگا ملگار» از السالوادور آغاز کرد و سپس برابر «پراکاش» از مالزی با همین نتیجه پیروز شد. وی در مبارزه سوم «گجیکاج» از آلبانی را نیز ۲ بر صفر شکست داد و در ادامه با پیروزی مقابل «پو یو چنگ» از چین تایپه راهی مرحله نیمه نهایی شد.

نماینده شایسته ایران در این مرحله «مددبایف» از قزاقستان را کنار زد و در دیدار نهایی و پیکار با «سوکولوفسکی» از لهستان نیز در دو راند متوالی به برتری رسید تا در شش مبارزه خود بدون آنکه حتی یک راند از دست بدهد با اقتدار روی سکوی قهرمانی ایستاده و مدال طلا را تصاحب کند.

در وزن ۵۵- کیلوگرم دینا بابارحیم پس از سه پیروزی برابر «سرین هولیچ» از بلاروس، «ترینتی هوک» از استرالیا و «هررا مارتینز» از مکزیک، در مرحله یک چهارم نهایی مقابل رقیبی از اکراین ۲ بر یک باخت و حذف شد.

طاها ناظر نیز در وزن ۴۸- کیلوگرم «واسیوریس کنستانتین» از یونان،«موهاد فیرداوس» از مالزی و «مامدووی» از گرجستان را شکست داد ولی به «موکاشف» از قزاقستان باخت واز دور رقابت ها کنار رفت.

پیش از این، برای تیم ملی ایران در روز نخست این مسابقات «پینار لطفی زاده» یک نشان برنز کسب کرد.

این دوره از مسابقات با حضور ۹۸۶ تکواندوکار از ۱۱۵ کشور به میزبانی ازبکستان در مجموعه المپیک شهر تاشکند جریان دارد.