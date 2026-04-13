  1. استانها
  2. لرستان
۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۳۵

پرداخت ۹.۵ میلیارد برای تعمیرات جزئی واحدهای آسیب‌دیده لرستان در جنگ

پرداخت ۹.۵ میلیارد برای تعمیرات جزئی واحدهای آسیب‌دیده لرستان در جنگ

خرم‌آباد - معاون عمرانی استانداری لرستان از پرداخت ۹.۵ میلیارد تومان برای تعمیرات جزئی واحدهای آسیب‌دیده این استان در جنگ رمضان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی عصر امروز دوشنبه در حاشیه ستاد بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری آسیب‌دیده در جنگ رمضان، اظهار داشت: ۸۰ واحد آسیب‌دیده از جنگ رمضان در سامانه «تم» ثبت شده است.

وی افزود: خوشبختانه تاکنون برای ۵۴ واحد، ودیعه مسکن پرداخت شده است که بیشترین سهم مربوط به شهرستان‌های دورود با ۱۹ مورد و سلسله و بروجرد با ۱۶ مورد، سپس خرم‌آباد با ۳ مورد بوده است.

معاون عمرانی استانداری لرستان با اشاره به اینکه طی دو هفته گذشته مجموعاً ۵۴ مورد ودیعه مسکن پرداخت شده است، گفت: این تعداد معادل حدود ۶۷ درصد از افراد واجد شرایطی است که باید تسهیلات دریافت می‌کردند.

مجیدی، بیان کرد: در این جلسه بر تشکیل ستاد بازسازی در چهار شهرستان که بیشترین آسیب را دیده، بر صدور پروانه رایگان و رایگان بودن هزینه نظام‌مهندسی تأکید شد. همچنین مقرر شد با همکاری اداره کل صمت و اتحادیه‌های صنفی، برای حدود ۸۰۰ واحد تجاری آسیب‌دیده استان، تسهیلاتی از طریق بنیاد برکت و بنیاد علوی پرداخت شود.

وی تصریح کرد: تاکنون ۹.۵ میلیارد تومان بابت خسارت شیشه و تعمیرات جزئی برای بیش از هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی پرداخت شده و این روند ادامه دارد تا خسارت تمام واحدهای با آسیب جزئی به طور کامل جبران شود.

معاون عمرانی استانداری لرستان، افزود: برای واحدهایی که بیش از ۶۰ درصد آسیب‌دیده‌اند، پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه توسط بنیاد علوی مصوب شده است، همچنین تأکید شد که شهرداری‌ها سوابق نوسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده را در اختیار بنیاد مسکن قرار دهند تا بر اساس آن، پروانه رایگان صادر شود.

کد مطلب 6800379

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها