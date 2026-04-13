آزادسازی ۸۰۰۰ مترمربع اراضی جنگلی در نوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت نورانی اظهار داشت: در پی تصرف غیر قانونی اراضی جنگلی از سوی افرادی سودجو در شهرستان نوشهر، موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۳بخش کجور قرار گرفت.

وی از شناسایی زمین های جنگلی که زمین خواران در حال ساخت و ساز غیرقانونی در آن بوده اند خبر داد و افزود: پس از هماهنگی قضائی و با همکاری نماینده اداره منابع طبیعی نوشهر ، یگان حفاظت امور اراضی غرب استان جناب سرهنگ حسین اجاق زاده و ستوان وظیفه الهی در یک اقدام عملیاتی سه دستگاه ساختمان و دیوار کشی های این زمین ها قلع وقمع شد.

سرهنگ نورانی با بیان اینکه هرگونه تصرف و ساخت و سازهای غیرمجاز در زمین های کشاورزی موجب اخلال در خودکفایی کشور در بخش کشاورزی و رواج بیکاری در جامعه خواهد بود، تصریح کرد: زمین های کشاورزی منبع تولید مواد غذایی و رزق شهروندان بوده و تغییر کاربری بدون دستور مراجع مربوطه ممنوع است.