۱۰ هکتار از اراضی ملی پلمب و دامسرای غیرمجاز در خیرودکنار تخریب شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد فلاح ظهر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به تداوم برخورد با تعرض به اراضی ملی اظهار کرد: در اجرای دستور دادستان شهرستان نوشهر و با هدف جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف و تغییر کاربری غیرمجاز، یک قطعه حدود ۱۰ هکتاری از اراضی جنگلی و جلگهای در روستای صلاحالدینکلا پلمب شد.
وی افزود: این عملیات با حضور مسئول حوزه منابع طبیعی صلاحالدینکلا، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و مأموران انتظامی انجام شد و حفاظت از اراضی ملی با جدیت در دستور کار قرار دارد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نوشهر ـ رویان همچنین از اجرای حکم قضایی دیگری در حوزه خیرودکنار خبر داد و گفت: یک دامسرای غیرمجاز به مساحت تقریبی ۱۵۰ متر مربع که بدون مجوز در عرصههای مرتعی احداث شده بود، تخریب و اراضی از تصرف خارج شد.
فلاح تصریح کرد: این عملیات با حضور مسئولان حوزه منابع طبیعی، قرقبانان، ناظران و نیروهای یگان حفاظت و در اجرای حکم مقام قضایی انجام شد.
وی با تأکید بر اینکه هرگونه تصرف، ساختوساز و تغییر کاربری غیرقانونی در اراضی ملی با برخورد قانونی مواجه خواهد شد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخریب، تصرف یا ساختوساز غیرمجاز در عرصههای ملی، مراتب را از طریق سامانههای ۱۳۹ و ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.
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