به گزارش خبرنگار مهر، سید مهران علم‌الهدایی عصر امروز دوشنبه به همراه مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز، طی بازدیدی میدانی از روند اجرای پروژه تقویت فشار آب شرب منطقه مهدیس، بر تسریع عملیات تکمیلی این طرح تأکید کرد.

وی در جریان این بازدید تصریح کرد: انتظار می‌رود پروژه تقویت فشار آب مهدیس تا پایان فروردین به بهره‌برداری برسد.

در این بازدید، دستورات لازم برای رفع مشکل افت فشار و بهبود کیفیت آب شرب صادر شد. این پروژه در قالب طرح انتقال آب حیات تعریف شده و با هدف تأمین آب شرب سالم و پایدار برای ساکنان مهدیس در حال اجرا است.

اجرای این طرح نقش مهمی در افزایش پایداری شبکه آب، ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و رفع مشکل کم‌فشاری آب در این منطقه خواهد داشت.