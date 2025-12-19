اصلاح شبکه توزیع آب روستای بندار طی ۴۸ ساعت انجام شد

محمدمهدی سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی بازدید میدانی مسئولان استانی و شهرستانی از بخش کوزران و طرح مشکلات زیرساختی این منطقه، وعده مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه مبنی بر اصلاح شبکه توزیع آب روستای بندار، تنها ظرف دو روز عملیاتی شد.

وی افزود: این بازدید با حضور فضل‌الله رنجبر نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، محمد مبین فرماندار کرمانشاه، رضا داودی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان و جمعی از مدیران اجرایی در روز ۲۴ آذرماه انجام شد که در جریان آن، موضوع اصلاح شبکه آب روستای بندار به‌عنوان یکی از مطالبات اصلی اهالی مطرح و در دستور کار فوری قرار گرفت.

سرپرست امور آبفای شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: در راستای تحقق این وعده، روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه ماشین‌آلات اجرایی شامل کاتر و بیل مکانیکی به محل پروژه اعزام شد و پس از برش آسفالت، عملیات حفاری و لوله‌گذاری به طول ۱۳۰ متر با استفاده از لوله پلی‌اتیلن ۶۳ میلی‌متری با موفقیت به پایان رسید.

سلطانیان خاطرنشان کرد: با اجرای این عملیات، مشکل افت فشار و تأمین آب شرب اهالی روستای بندار به‌طور کامل برطرف و پایداری شبکه برای جمعیتی بیش از ۱۵۰ نفر فراهم شد.

وی در پایان با قدردانی از حمایت‌ها و پیگیری‌های مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه تأکید کرد: تسریع در اجرای پروژه‌های آبرسانی روستایی، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی ساکنان روستاها و تقویت زیرساخت‌های لازم برای تحقق مهاجرت معکوس ایفا می‌کند.