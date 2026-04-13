به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی شامگاه دوشنبه در شورای توسعه و برنامه‌ریزی لرستان، اظهار داشت: باتوجه‌به فرمایشات مقام معظم رهبری و شرایط امروز کشور، حرکت بر مبنای شعار سال و اهداف اقتصاد مقاومتی باید در دستور کار قرار بگیرد.

وی گفت: باتوجه‌به ۴۷ سال مبارزه، تحریم‌های متمادی و ورود به یک جنگ تمام‌عیار تحمیلی، شرایط سختی پیشروی ما است.

احصای پروژه‌های پیشران و اولویت‌دار لرستان

استاندار لرستان، ادامه داد: بر همین اساس اقتصاد مقاومتی به‌عنوان شعار سال انتخاب و شاخص‌های اقتصاد مقاومتی نیز اعلام شد.

شاهرخی با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با نگاه به برنامه پنجم و برنامه توسعه پنج‌ساله استان در سال گذشته به‌خوبی اقدام کردند، افزود: از این مسیر حرکت تشکر می‌کنم و اکنون که پروژه‌های پیشران، اولویت‌دار و شاخص‌های توسعه استان معرفی و مشخص شده است، انتظار داریم همه دستگاه‌ها براین‌اساس حرکت کنند.

وی تأکید کرد: باید باسماجت و جدیت روی پروژه‌ها متمرکز شویم و با کوشش فراوان و توجه به عناصر اقتصاد مقاومتی از جمله بهره‌وری، اتکا به نیروی داخلی، استفاده از ظرفیت و توان عموم مردم و استفاده از منابع دست‌یافتنی، اقدام کنیم.

استاندار لرستان با اشاره به سفر سال گذشته ریاست‌جمهوری به لرستان، ادامه داد: فرصت بسیار مناسبی از این محل برای ما ایجاد شده که بخش مهمی از آن نیز مربوط به عملکرد مدیران است که باید از این فرصت به‌خوبی استفاده کنند.

شاهرخی، تصریح کرد: اکنون پروژه‌های پیشران، پروژه‌های اولویت‌دار مشخص شده، پس تحول در اقتصاد بر اساس جهت‌گیری‌های مشخص، روش مشخص و حتی پروژه‌های مشخص برعهده شما است.

۲۰ درصد از منابع مولدسازی کشور مربوط به لرستان است

وی گفت: تجهیز منابع در این راستا اصل مهم و مورد تأکید ما است تجویز منابع است.

استاندار لرستان، افزود: اگر صرفاً نگاه ما به خزانه دولت باشد کارها به‌خوبی پیش نمی‌رود، باید تولید ثروت کنید که من در اینجا به‌صورت ویژه از مدیرکل امور اقتصادی در حوزه مولدسازی تشکر می‌کنم.

شاهرخی، گفت: بیش از ۲۰ درصد مولدسازی کل کشور، مربوط به لرستان بوده و باید سریع‌تر باتوجه‌به منابعی که داریم به سمت بهره‌مندی از این منابع حرکت کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت مناسب استان در سال گذشته در زمینه جذب منابع اشاره کرد و گفت: امسال باید بافاصله بیشتری در کشور حرکت کنیم و در جذب منابع اول باشیم.

استاندار لرستان، ادامه داد: منابع در اختیار به دستگاه‌ها پرداخت می‌شود؛ اما باید با کار شبانه‌روزی برای جذب منابع از محل‌های مختلف اقدام کنید.

شاهرخی، تأکید کرد: همه مدیران باید دوستانه، برادرانه و خواهرانه به دنبال هدف مشترک باشند و ضمن توجه به اینکه در فعالیت‌های بخشی؛ یعنی هر سازمان اهدافی دارد که باید در آنها موفق بشود؛ ولی باید همکاری بین‌بخشی هم جهت تحقق اهداف و برنامه‌های استان داشته باشید، یعنی برخی از دستگاه‌ها باید تسهیل‌گر فعالیت دیگر دستگاه‌ها هم باشند.

وی افزود: خوشبختانه پروژه‌ها، مسیر حرکت، شیوه اجرای کار و... مشخص شده و دغدغه همه باید برای تجهیز منابع باشد.