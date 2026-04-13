۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۰۹

ایران خواستار غرامت از ۵ کشور منطقه شد

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد خواستار غرامت از سوی پنج کشور منطقه شامل بحرین، عربستان، قطر، امارات و اردن به دلیل مشارکت در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «امیرسعید ایروانی» روز دوشنبه به وقت محلی در نامه ای به «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس دوره ای شورای امنیت گفت: بحرین، عربستان، قطر، امارات و اردن باید به اعمال متخلفانه بین‌المللی خود، از جمله اجازه دادن به استفاده از قلمروهایشان توسط متجاوزان و در برخی موارد، مشارکت در ارتکاب حملات مسلحانه غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران، در نقض قطعنامه ۳۳۱۴ (دوره بیست‌ونهم) مجمع عمومی مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴، خاتمه دهند.

وی افزود: این پنج کشور، از طریق اعمال متخلفانه بین‌المللی خود، تعهدات بین‌المللی خویش در قبال جمهوری اسلامی ایران را حقوق بین‌الملل نقض کرده و بدین‌ترتیب مسئولیت بین‌المللی آنان محقق شده است و باید «جبران کامل خسارات وارده به جمهوری اسلامی ایران را، از جمله پرداخت غرامت بابت کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از اعمال متخلفانه بین‌المللی خود، به‌عمل آورند.»

متن کامل نامه سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

متعاقب دستور دولت متبوعم و در پاسخ به نامه‌های مورخ ۲۹ و ۳۰ مارس ۲۰۲۶ و ۸ آوریل ۲۰۲۶ نمایندگی دائم پادشاهی بحرین نزد سازمان ملل متحد خطاب به رئیس شورای امنیت؛ نامه‌های مورخ ۲ و ۶ آوریل ۲۰۲۶ و ۱۰ آوریل ۲۰۲۶ نمایندگی دائم پادشاهی عربستان سعودی نزد سازمان ملل متحد خطاب به رئیس شورای امنیت؛ نامه‌های مورخ ۳۰ مارس ۲۰۲۶ و ۶ و ۷ آوریل ۲۰۲۶ نمایندگی دائم دولت قطر نزد سازمان ملل متحد خطاب به رئیس شورای امنیت؛ نامه مورخ ۳۱ مارس ۲۰۲۶ نمایندگی دائم امارات متحده عربی نزد سازمان ملل متحد خطاب به رئیس شورای امنیت؛ و نامه مورخ ۱ آوریل ۲۰۲۶ نمایندگی دائم پادشاهی هاشمی اردن نزد سازمان ملل متحد خطاب به رئیس شورای امنیت، توجه جنابعالی و اعضای شورای امنیت را به مراتب ذیل جلب می‌نماید:

۱. علی‌رغم رد کلی استدلال‌های حقوقی و ادله واقعی از سوی مدعیان، جمهوری اسلامی ایران اطلاعات مستند و مبتنی بر ادله را در اختیار شورای امنیت قرار داده است که نه‌تنها ناظر بر استفاده متجاوزان از قلمروهای دولت‌های فوق‌الذکر می‌باشد، بلکه در برخی موارد، حاکی از مشارکت مستقیم آنان در ارتکاب حملات مسلحانه غیرقانونی علیه اهداف غیرنظامی در جمهوری اسلامی ایران نیز هست. ادله مزبور مبتنی بر پایش‌ها و ارزیابی‌های انجام‌شده توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

۲. موضع حقوقی جمهوری اسلامی ایران در خصوص قطعنامه غیرموجه ۲۸۱۷ شورای امنیت، طی نامه‌ای مورخ ۱۸ مارس ۲۰۲۶ به دبیرکل و رئیس شورای امنیت ابلاغ گردیده که به‌عنوان سند مجمع عمومی و شورای امنیت منتشر شده است. در آن مکاتبه تبیین گردیده است که قطعنامه ۲۸۱۷ به شیوه‌ای آشکارا غیرعادلانه، از حیث حقوقی غیرقابل دفاع و اساساً منفک از واقعیات عینی و حقوقی وضعیت، به تصویب رسیده است.

۳. یادآوری می‌گردد که در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، جمهوری اسلامی ایران مورد یک اقدام آشکار تجاوز قرار گرفت که به‌طور مشترک توسط ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل و در نقض صریح حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد ارتکاب یافت. از آن زمان، متجاوزان از قلمروهای پادشاهی بحرین، پادشاهی عربستان سعودی، دولت قطر، امارات متحده عربی و پادشاهی هاشمی اردن برای ارتکاب اعمال تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده نموده‌اند.

رفتار این دولت‌ها در اجازه دادن به استفاده از قلمروهایشان توسط متجاوزان علیه جمهوری اسلامی ایران، مصداق عمل تجاوز محسوب می‌گردد. لذا، در اوضاع و احوال حاضر، دولت‌های مزبور نمی‌توانند به‌طور قانونی به ماده ۵۱ منشور ملل متحد در قبال جمهوری اسلامی ایران استناد نمایند، چراکه ایران قربانی تجاوز بوده و در حال اعمال حق ذاتی دفاع مشروع خویش است. این امر مزیداً به‌واسطه این واقعیت تأیید می‌گردد که در برخی موارد، حملات مسلحانه غیرقانونی علیه اهداف غیرنظامی در جمهوری اسلامی ایران مستقیماً توسط همین دولت‌ها ارتکاب یافته است.
با عنایت به مراتب فوق، پادشاهی بحرین، پادشاهی عربستان سعودی، دولت قطر، امارات متحده عربی و پادشاهی هاشمی اردن:

- می‌بایست به اعمال متخلفانه بین‌المللی خود، از جمله اجازه دادن به استفاده از قلمروهایشان توسط متجاوزان و، در برخی موارد، مشارکت در ارتکاب حملات مسلحانه غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران، در نقض قطعنامه ۳۳۱۴ (دوره بیست‌ونهم) مجمع عمومی مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴، خاتمه دهند؛

- از طریق اعمال متخلفانه بین‌المللی خود، تعهدات بین‌المللی خویش در قبال جمهوری اسلامی ایران را وفق حقوق بین‌الملل نقض نموده و بدین‌ترتیب مسئولیت بین‌المللی آنان محقق گردیده است؛

- می‌بایست جبران کامل خسارات وارده به جمهوری اسلامی ایران را، از جمله پرداخت غرامت بابت کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از اعمال متخلفانه بین‌المللی خود، به‌عمل آورند.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع گردد.

امیر سعید ایروانی
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد

    • فرامرز انوشه پور IR ۰۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      کویت و اسرائیل را از قلم انداختی
    • بهرامی،قم IR ۰۸:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      حتما باید گوش این کشورها پیچانده شود،تا درک کنند که ایران، سرور آنهاست
    • IR ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      پس کویت چی شد؟؟؟
    • IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      تا انتقام نگیریم، یقه ترامپ را رها نمی‌کنیم! هیچگاه مذاکره ای در کار نخواهد بود. ما تا زمانی که انتقام خون قائد مسلمانان دنیا را نگیریم، یقه ترامپ را رها نمی‌کنیم. این سنگین ترین توطئه ای بود که علیه ایران کردند اما هیچگاه به اهداف شوم خود نخواهند رسید. تنگه هرمز هرگز باز نمی شود، هیچ مذاکره ای نشده و نخواهد شد.جنگ‌، صلح و مذاکره از اختیارات ولی‌فقیه است. منطقه در تنگه هرمز از ایران شکست خورد. جهان در تنگه هرمز از ایران شکست خورد.
    • IR ۱۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      نیروی دریایی و نیروی هوایی متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار با مجوز و دستور ترامپ جنایتکار تجاوز و حمله به ایران در جنگ 40 روزه مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده اند و باید در دادگاه های بین المللی محاکمه و مجازات شوند
    • IR ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      آمریکا طی ۴۷ سال فقط به دنبال سرنگونی حکومت نظام بوده است
    • IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      ایران متأسفانه هنوز هم غرامت جنگ 12 روزه را از آمریکا و اسرائیل و 5 کشورعربی دریافت نکرده است چرا؟
    • IR ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      ترامپ جنایتکار فهمیده جنگ‌ها در غرب آسیا به راحتی شروع می‌شوند اما پایان آنها دشوار است
    • IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      جنگ علیه ایران نامشروع و اشتباه سیاسی آمریکا جنایتکار بود
    • IR ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      از سال 1332 تاکنون در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار در کار است.
    • IR ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      ۱- عدم تجاوز ۲- استمرار کنترل ایران بر تنگه هرمز ۳- پذیرش غنی سازی ۴- رفع همه تحریم های اولیه ۵- رفع همه تحریم های ثانویه ۶- خاتمه تمامی قطعنامه های شورای امنیت ۷- خاتمه تمامی قطعنامه های شورای حکام ۸- پرداخت خسارت ایران ۹- خروج نیروهای رزمی آمریکا از منطقه ۱۰- توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله علیه مقاومت اسلامی قهرمان لبنان.
    • IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      حتی سلاح هسته ای هم هیچ ارتباطی و ربطی به ترامپ جنایتکار ندارد و مذاکره عراقچی و... با مسئولان آمریکا جنایتکار در عمان و ژنو غلط و اشتباه است. اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا ترامپ جنایتکار آن را کنار نمی گذارد. مشکل اصلی آمریکا جنایتکار هم با ملت ایران در سال 1332 شروع شده است، نه در سال 1392 مشکل اصلی آمریکا جنایتکار هم با حکومت نظام جمهوری اسلامی در سال 1357 شروع شده است، نه در سال 1392
    • IR ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      ونس: شرط ما محرومیت کامل ایران از غنی‌سازی و خروج اورانیوم از کشور است | توپ در زمین ایران است معاون رئیس‌جمهور آمریکا با تکرار ادعاهای واشنگتن گفت: شرط اساسی ما محرومیت کامل ایران از هرگونه قابلیت غنی‌سازی اورانیوم و خروج اورانیوم غنی‌شده از کشور است. ونس مدعی شد در مذاکرات اسلام‌آباد ایرانی‌ها به سمت ما حرکت کردند، اما اقداماتشان کافی نبود و برداشتن گام بعدی بر عهده ایران است.
      • IR ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      • IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      • IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      • IR ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      • IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      • IR ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      • IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      • IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      • IR ۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      • IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      • IR ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      • IR ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      • IR ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      • IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      • IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      • IR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      • IR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      • IR ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      • IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      • IR ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      • IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      • IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      • IR ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
    • IR ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      هر کس به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت اعتماد کرد، ضربه خورد. هر کس به آمریکا اعتماد کرد، ضربه خورد. هر کس به اروپا اعتماد کرد، ضربه خورد.
    • IR ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      آمریکا جنایت کار از سال 1394 تاکنون دنبال تسلیم ایران است نه توافق؛ ترامپ جنایت کار از سال 1397 تاکنون دنبال تسلیم ایران است نه توافق
    • IR ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      آمریکا جنایت کار بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان است
    • IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      و این در حالی است که ترامپ جنایتکار خودش عامل اصلی تخریب مسیر مذاکره هسته‌ای با ایران است
    • IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      ایران قدرت اول موشکی غرب آسیا است
    • IR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      بیگانگان باید منطقه خاورمیانه را ترک کنند. بیگانگان باید منطقه غرب آسیا را ترک کنند.
    • IR ۱۵:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      به هر تجاوز، بی‌رحمانه پاسخ خواهیم داد
    • IR ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      غرب در ۲۲۰ سال اخیر با ایران مستقل و مقتدر مشکل داشته و تضعیف ایران همواره بخشی از برنامه‌های آنان بوده و هست. مشکل اصلی غرب با ما همین است که ایران همواره بر استقلال و پیشرفت متکی بر خود تأکید داشته و هرگز زیر بار ظلم نرفته است.
    • IR ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      دولت وحشی آمریکا جنایت کار فرمان، مجوز و دستور حمله به تأسیسات صلح آمیز هسته ای ایران در خرداد و تیر ماه سال 1404 ثابت کرده است و نشان داده است که یک حیوان تمام عیار بوده است. و این در حالی است که مذاکره از سال 1392 تاکنون عامل اصلی افزایش تنش‌های بین‌المللی در منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
    • IR ۱۶:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      با توجه به روند جهانی‌شدن حقوق کیفری بین‌الملل به‌ویژه پس از تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و صلاحیت تکمیلی آن، کشور‌های مختلف در مسیر ایجاد سازوکار‌های ملی برای رسیدگی به جرایم بین‌المللی از طریق قانون‌گذاری گام برداشته‌اند. دین مبین اسلام و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر حفظ کرامت انسان، اجرای عدالت و جلوگیری از ناهنجاری‌های سیاسی و اجتماعی تأکید دارند و تحقق این اصول، ایجاد بستر‌های قانونی مناسب را ضروری می‌کند.
    • IR ۱۶:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران مانع توافق تهران و واشنگتن شد دلیل شکست مذاکرات ایران و آمریکا برای احیای برجام، حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران بوده است.
    • IR ۱۶:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      آمریکا جنایت کار فرمانده جنگ ۱۲ روزه علیه ملت ایران بود دشمن با مشاهده عظمت ملت ما و رزمندگان ما که با عبور از همه موانع ضربات خود را وارد کردند به لانه‌های خود خزیدند و درخواست آتش بس دادند. کشورهای غربی از رژیم صهیونیستی مانند یگان‌های رزمی خود پشتیبانی می‌کنند. در جنگ ۱۲ روزه ما با ناتو می‌جنگیدیم و رئیس جمهور آمریکا به این موضوع اعتراف کرده و آنها نه شریک بلکه در این جنگ فرمانده بوده‌اند.
    • IR ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      ترامپ غلط کرده که می‌گوید ما درخواست مذاکره داشتیم دشمنان فکر نمی‌کردند ما این توانمندی را داشته باشیم که اینچنین آنها را به زانو درآوریم که به التماس بیفتند و بخواهند قطع آتش کنیم. شیطان ذاتش دروغ‌گویی است، کجا ما درخواست مذاکره داشتیم؟ ایران در حال مذاکره بود و ما با صراحت اعلام کردیم در حال مذاکرات غیرمستقیم هستیم، پنج جلسه هم برگزار شد، چرا حمله کردند؟ با این اوصاف حال ما بیاییم از ترامپ قمارباز درخواست مذاکره کنیم؟ چنین چیزی دروغ است و دروغ گفتن فقط از طرف ترامپ و امثال او برمی‌آید.
    • IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      خطای مجدد رژیم صهیونیستی جنگ دوم نیست بلکه جنگ پایانی است/ نابودی صهیونیست‌ها به‌‎دست خودشان محقق می‌شود از آغاز فرایند آتش‌بس و پیش از آن، خیلی روشن بود که رژیم خونخوار و غدّار، کسی که کشتار کودکان و زنان را در دستورکار رسمی خودش دارد، به هیچ عهد و پیمانی وفادار نخواهد بود. تصمیم دوستان، برادران ما در حماس و مردم غزه بود که این اتفاق بیفتد و حتماً بهترین تصمیم بود، اما آن‌ها می‌دانستند که این آتش‌بس به‌معنی پایان منازعه نیست. جنس منازعه و سطح منازعه متفاوت شد
    • IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      اسرائیل بدون آمریکا «حتی ۲۴ ساعت» در برابر ایران دوام نمی‌آورد
    • IR ۱۶:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      دولت وحشی آمریکا جنایت کار فرمان، مجوز و دستور حمله به تأسیسات صلح آمیز هسته ای ایران در خرداد و تیر ماه سال 1404 ثابت کرده است و نشان داده است که یک حیوان تمام عیار بوده است.
    • IR ۱۶:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      ایران تنها کشور اسلامی است که از سال 1357 تاکنون در منطقه خاورمیانه و جهان با شجاعت در برابر آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار ایستاده است.
    • IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      تروریسم وابسته به آمریکا و متحدانش تهدیدی برای کل منطقه است. داعش وابسته به آمریکا و متحدانش تهدیدی برای کل منطقه است.
    • IR ۱۶:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      در جنگ تحمیلی هشت ساله جنگ ما تنها با رژیم صدام دیکتاتور نبود و 100 درصد فقط جنگ ما با آمریکا، کشورهای اروپایی و کشورهای عربی بوده است
    • IR ۱۶:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      تمام زیرساخت‌های آمریکا و اسرائیل را از صفحه روزگار پاک می‌کنیم به محض شلیک دشمن، تمام زیرساخت‌های آمریکا در منطقه و اسرائیل را از صفحه روزگار پاک خواهیم کرد. مقام معظم رهبری مکرر فرمودند اگر ایران بخواهد قدرتمند باشد باید این چهار برنامه اصلی را در راس کار قرار دهد و این گونه، ایران قوی خواهد بود. نمونه عبرت‌آموز برای کشورهایی که می‌خواهند مستقل کنند، کشور سودان است. در سال ۱۹۸۹ پس از فشارهای آمریکا، حکومت عمر البشیر سقوط کرد. سپس با ایجاد قرارداد با چین، زمینه رشد اقتصادی فراهم شد
    • IR ۱۷:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      آمریکایی ها از هیچ ظلمی علیه ملت ایران دریغ نکرده اند آمریکایی ها در طول این سال ها از هیچ ظلم و ناجوانمردی علیه ملت ایران دریغ نکرده اند و حتی جلوی خرید دارو برای کودکان ایرانی را گرفته اند.
    • IR ۱۷:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      بمباران تأسیسات، توان هسته‌ای بومی ایران را از بین نمی‌برد
    • IR ۱۷:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      آمریکا جنایتکار باید قبل از مذاکره خسارات تأسیسات هسته ای ایران را پرداخت کند. آمریکا جنایتکار باید قبل از مذاکره خسارات مردم ایران را پرداخت کند. آمریکا جنایتکار باید قبل از مذاکره خسارات کشور ایران را پرداخت کند.
    • IR ۱۷:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      بر سر منافع ملی با هیچ کس شوخی نداریم انگلیس، فرانسه و آلمان بار دیگر نشان دارند که قابل اعتماد نیستند. اروپا هیچ گاه به تعهدات خود پایبند نیست. گروسی لکه ننگ تاریج آژانس انرژی اتمی است. اقدام اسرائیل جنایتکار وحشیانه است. حمله رژیم صهیونیستی جنایتکار به ایران با هماهنگی آمریکا جنایتکار انجام شد. حمله رژیم صهیونیستی جنایتکار به ایران با چراغ سبز دولت وحشی آمریکا جنایتکار صورت گرفت. رژیم صهیونیستسی جنایتکار بزرگترین تهدید علیه صلح و امنیت منطقه است.
    • IR ۱۷:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      تجاوز اسرائیل جنایتکار به ایران تحت حمایت غرب جنایتکار صورت گرفت. مشکل اصلی ما برخی کشورهای عربی و هم برخی کشورهای به اصطلاح اسلامی بوده است که متأسفانه همه جانبه با آمریکا جنایتکار، اروپا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار همکاری می کنند.
    • IR ۱۷:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      و این در حالی است که نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا در پایگاه قطر به تأسیسات هسته ای ایران حمله کرده است. پس قطر شریک جرم جنایت های آمریکا جنایتکار بوده است. قطر به همراه کشورهای عربی، آمریکا و کشورهای اروپایی در جنگ تحمیلی هشت ساله از رژیم جنایتکار صدام دیکتاتور همه جانبه حمایت می کردند.
    • IR ۱۷:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیر صهیونیست ها جنایتکار در فلسطین، سوریه، لبنان، غزه، یمن، ایران، قطر و منطقه خاورمیانه 100 درصد به خاطر همکاری همه جانبه برخی کشورهای عربی و هم به اصطلاح برخی کشورهای اسلامی بوده است.
    • IR ۱۷:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      جهان باید از سکوت مقابل تجاوز صهیونیست‌ها دست بردارد جهان باید از سکوت مقابل تجاوز صهیونیست‌ها دست بردارد چرا که آنها برای جنایت هیچ مرزی نمی‌شناسند. نقض قوانین بین المللی و تعدی به حریم کشورها، برای صهیونیست‌ها به یک رویه عادی تبدیل شده و جهان باید از این سکوت دست بردارد. بار دیگر همه دیدند رژیم وحشی صهیونی برای جنایت هیچ مرزی نمی‌شناسد. حمله به خاک قطر و برادران فلسطینی حاضر در جلسه، محکوم است.
    • IR ۱۷:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      گروسی لکه ننگ تاریخ آژانس انرژی اتمی است
    • IR ۱۷:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      قاتل سردار سلیمانی یک حیوان تمام عیار است
    • IR ۱۷:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      دولت وحشی آمریکا جنایتکار ثابت کرد و نشان داد که هیچ ارزشی برای هم‌پیمانانش قائل نیست
    • IR ۱۷:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      سکوت بی شرمانه آژانس خیانتکار، آمریکا جنایتکار، انگلیس جنایتکار، فرانسه جنایتکار و آلمان جنایتکار در برابر توسعه زرادخانه هسته ای اسرائیل جنایتکار شرم آور و تاسف بار است.
    • IR ۱۷:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      حملات اسرائیل و آمریکا به ایران و تاسیسات هسته ای فردو، نطنز و اصفهان نقض آشکار حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل بود ولی اما متأسفانه سران وحشی آمریکا جنایتکار و سران وحشی رژیم صهیونیستی جنایتکار درک نمی کنند، نمی دانند، نمی فهمند، توجهی نکرده اند و توجهی نمی کنند. و سازمان های بین المللی هم شریک جرم تجاوز، حمله اسرائیل و آمریکا به ایران هستند.
    • IR ۱۸:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      که «مأموریت ایران هم در اسرائیل هنوز به پایان نرسیده است». اسرائیل باید به طور کامل نابود شود
    • IR ۱۸:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      و ما جنایت های رژیم کودک کش صهیونیستی را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم و از صهیونیست ها جنایتکار 100 درصد فقط انتقام می گیریم.
    • IR ۱۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      اگر شیوع تروریسم در منطقه به نفع هیچ کشوری نیست سوال اینجاست که پس چرا برخی کشورهای عربی و اسلامی به همراه آمریکا، اروپا و ناتو از تروریسم در عراق، سوریه و منطقه همه جانبه حمایت می کنند.
    • IR ۱۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      اگر موشک‌ها را نداشتیم همانند مردم سوریه، لبنان و غزه هر روز بمباران می‌شدیم
    • IR ۱۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      آمریکا در مذاکره به دنبال تسلیم شدن ملت ایران است، نه توافق هسته ای برجام/ نظام جمهوری اسلامی با بهره مندی از حمایت مردم هیچگاه تسلیم دشمنان نمی شود.
    • IR ۱۸:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      دولت وحشی آمریکا جنایتکار نباید از ارتش رژیم کودک کش صهیونیستی جنایتکار حمایت کند. ارتش وحشی آمریکا جنایتکار نباید از ارتش رژیم کودک کش صهیونیستی جنایتکار حمایت کند.
    • IR ۱۸:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      بعد از جنایات آمریکا و اسرائیل نمی‌توانیم بدون هرگونه شرطی وارد مذاکره شویم
    • IR ۱۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      ترامپ جنایتکار باید دخالت و مداخله در امور داخلی دیگر کشورها دست بردارد ترامپ جنایتکار حق ندارد در امور داخلی دیگر کشورها دخالت و مداخله کند. هیچ اعتمادی به آمریکا نداریم. هیچ اعتمادی به دولت وحشی آمریکا نداریم.
    • IR ۱۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      آمریکا غده سرطانی جهان است. رژیم اسرائیل غده سرطانی منطقه است. و متأسفانه برخی کشورهای عربی و هم اسلامی خودشان شریک جنایات اسرائیل، آمریکا و مزدورانشان در غزه و منطقه هستند.
    • IR ۱۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      ایران همه تعهداتش را انجام داد؛ این آمریکا بود که از توافق خارج شد و اروپا فقط تماشا کرد در حالی‌ که ایران به تمام تعهدات خود در توافق پایبند بود، این ایالات متحده بود که از آن خارج شد و کشورهای اروپایی نیز تنها نظاره‌گر ماجرا بودند. دیگر به آمریکا و هم سه کشور اروپایی در مذاکرات اعتماد نداریم.
    • IR ۱۸:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      ایران همه تعهداتش را انجام داد؛ این آمریکا بود که در سال97 به صورت غیر قانونی و بدون پرداخت هزینه از توافق خارج شد و اروپا هم 100 درصد فقط تماشا کرد
    • IR ۱۸:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      آمریکا: به ایران غرامت نمی‌دهیم/ هیچ مشکلی نیست و ما هم از نیروهای آمریکا در منطقه انتقام می گیریم
    • IR ۱۸:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      امیدوارم ارتش آمریکا نیروی هایش را در منطقه جمع‌آوری کند چون به خاطر که بیش از ۵۰ هزار نیروی آمریکایی در منطقه زیر برد موشک ها و سلاح های ایران هستند.
    • IR ۱۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      تنها راه پایان بحران منطقه، خروج نیروهای تروریستی آمریکایی از عراق و منطقه است
    • IR ۱۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      غرب فراموش کرده چه کسی از برجام خارج شد رژیم اسرائیل و آمریکا اعتبار دیپلماسی را از بین بردند
    • IR ۱۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      آمریکا نماد تروریسم دولتی و گسترش خشونت در جهان است که در همه بحران‌های منطقه از عراق و سوریه تا یمن و لیبی نقش کمک‌کننده و ترویج‌گر خشونت و حمایت از نیروهای تروریستی را به عهده دارد. رئیس‌جمهور آمریکا علی‌رغم همه این ادعاها بارها ثابت کرده که آمریکایی‌ها بسیار صریح و علنی از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند و نقش نجات سران داعش را بعد از شکست در عراق و سوریه به صراحت بازی کرده‌اند.
    • IR ۱۹:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      امروز هیچ تفاوتی میان هیتلر و نتانیاهوی وحشی وجود ندارد امروز هیچ تفاوتی میان هیتلر و نتانیاهو وجود ندارد، چرا که این سگ هار وحشی انسان‌های بیگناه را به خاک و خون می‌کشد.
    • IR ۱۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      ترامپ جنایتکار به مردم آمریکا هم رحم نمی کند.
    • IR ۱۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      راه حل خروج منطقه از بحران، دیپلماسی نیست و تاکنون هم نبوده است. راه حل مشکلات منطقه 100 درصد فقط اخراج نیروهای آمریکایی در سراسر منطقه خاورمیانه است.
    • IR ۲۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      آمریکا شیطان بزرگ و غده سرطانی است. ترامپ دروغگو و دیکتاتور فاسد است. دونالد ترامپ فاسدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا است.
    • محمد IR ۲۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      آيا كويت در جنگ عليه ايران از خاك كشورش استفاه نشده كه فقط اسم پنج كشور ديگر ذكر شده ، ولى ذكرى از كويت نيست
    • IR ۰۷:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      دشمنان چشم دیدن توسعه و توانمندی ایران را ندارند و با علم و دانایی و توانایی ما مشکل دارند؛ از همین رو مدرسه و دانشگاه را هدف قرار می‌دهند.
    • IR ۰۷:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      آمریکا جنایتکار هنوز نفهمیده است که زبان زور در قبال ایران نتیجه نمی‌دهد
    • فریدون IR ۰۵:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      ما زیاران چشم یاری داشتیم شرایط مناسب ساختن قطب شرق در مقابل قطب غزب ترک خورده بود ولی دوستان روس و چین روابط دوستانه با آمریکا را به اتحاد و همبستگی ما زیر رگبار موشک ترجیح دادند . در جمع نیک ورزان‌‌ما را گذر ندادند گر تو ن می پسندی تغییر ده قضا را کشتی بان زا سیاست دیگر امد این تنگه مائبم‌ کهنه دلقی آتش در آن توان زد

