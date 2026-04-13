ایران خواستار غرامت از ۵ کشور منطقه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «امیرسعید ایروانی» روز دوشنبه به وقت محلی در نامه ای به «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس دوره ای شورای امنیت گفت: بحرین، عربستان، قطر، امارات و اردن باید به اعمال متخلفانه بینالمللی خود، از جمله اجازه دادن به استفاده از قلمروهایشان توسط متجاوزان و در برخی موارد، مشارکت در ارتکاب حملات مسلحانه غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران، در نقض قطعنامه ۳۳۱۴ (دوره بیستونهم) مجمع عمومی مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴، خاتمه دهند.
وی افزود: این پنج کشور، از طریق اعمال متخلفانه بینالمللی خود، تعهدات بینالمللی خویش در قبال جمهوری اسلامی ایران را حقوق بینالملل نقض کرده و بدینترتیب مسئولیت بینالمللی آنان محقق شده است و باید «جبران کامل خسارات وارده به جمهوری اسلامی ایران را، از جمله پرداخت غرامت بابت کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از اعمال متخلفانه بینالمللی خود، بهعمل آورند.»
متن کامل نامه سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
متعاقب دستور دولت متبوعم و در پاسخ به نامههای مورخ ۲۹ و ۳۰ مارس ۲۰۲۶ و ۸ آوریل ۲۰۲۶ نمایندگی دائم پادشاهی بحرین نزد سازمان ملل متحد خطاب به رئیس شورای امنیت؛ نامههای مورخ ۲ و ۶ آوریل ۲۰۲۶ و ۱۰ آوریل ۲۰۲۶ نمایندگی دائم پادشاهی عربستان سعودی نزد سازمان ملل متحد خطاب به رئیس شورای امنیت؛ نامههای مورخ ۳۰ مارس ۲۰۲۶ و ۶ و ۷ آوریل ۲۰۲۶ نمایندگی دائم دولت قطر نزد سازمان ملل متحد خطاب به رئیس شورای امنیت؛ نامه مورخ ۳۱ مارس ۲۰۲۶ نمایندگی دائم امارات متحده عربی نزد سازمان ملل متحد خطاب به رئیس شورای امنیت؛ و نامه مورخ ۱ آوریل ۲۰۲۶ نمایندگی دائم پادشاهی هاشمی اردن نزد سازمان ملل متحد خطاب به رئیس شورای امنیت، توجه جنابعالی و اعضای شورای امنیت را به مراتب ذیل جلب مینماید:
۱. علیرغم رد کلی استدلالهای حقوقی و ادله واقعی از سوی مدعیان، جمهوری اسلامی ایران اطلاعات مستند و مبتنی بر ادله را در اختیار شورای امنیت قرار داده است که نهتنها ناظر بر استفاده متجاوزان از قلمروهای دولتهای فوقالذکر میباشد، بلکه در برخی موارد، حاکی از مشارکت مستقیم آنان در ارتکاب حملات مسلحانه غیرقانونی علیه اهداف غیرنظامی در جمهوری اسلامی ایران نیز هست. ادله مزبور مبتنی بر پایشها و ارزیابیهای انجامشده توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران میباشد.
۲. موضع حقوقی جمهوری اسلامی ایران در خصوص قطعنامه غیرموجه ۲۸۱۷ شورای امنیت، طی نامهای مورخ ۱۸ مارس ۲۰۲۶ به دبیرکل و رئیس شورای امنیت ابلاغ گردیده که بهعنوان سند مجمع عمومی و شورای امنیت منتشر شده است. در آن مکاتبه تبیین گردیده است که قطعنامه ۲۸۱۷ به شیوهای آشکارا غیرعادلانه، از حیث حقوقی غیرقابل دفاع و اساساً منفک از واقعیات عینی و حقوقی وضعیت، به تصویب رسیده است.
۳. یادآوری میگردد که در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، جمهوری اسلامی ایران مورد یک اقدام آشکار تجاوز قرار گرفت که بهطور مشترک توسط ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل و در نقض صریح حقوق بینالملل و منشور ملل متحد ارتکاب یافت. از آن زمان، متجاوزان از قلمروهای پادشاهی بحرین، پادشاهی عربستان سعودی، دولت قطر، امارات متحده عربی و پادشاهی هاشمی اردن برای ارتکاب اعمال تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده نمودهاند.
رفتار این دولتها در اجازه دادن به استفاده از قلمروهایشان توسط متجاوزان علیه جمهوری اسلامی ایران، مصداق عمل تجاوز محسوب میگردد. لذا، در اوضاع و احوال حاضر، دولتهای مزبور نمیتوانند بهطور قانونی به ماده ۵۱ منشور ملل متحد در قبال جمهوری اسلامی ایران استناد نمایند، چراکه ایران قربانی تجاوز بوده و در حال اعمال حق ذاتی دفاع مشروع خویش است. این امر مزیداً بهواسطه این واقعیت تأیید میگردد که در برخی موارد، حملات مسلحانه غیرقانونی علیه اهداف غیرنظامی در جمهوری اسلامی ایران مستقیماً توسط همین دولتها ارتکاب یافته است.
با عنایت به مراتب فوق، پادشاهی بحرین، پادشاهی عربستان سعودی، دولت قطر، امارات متحده عربی و پادشاهی هاشمی اردن:
- میبایست به اعمال متخلفانه بینالمللی خود، از جمله اجازه دادن به استفاده از قلمروهایشان توسط متجاوزان و، در برخی موارد، مشارکت در ارتکاب حملات مسلحانه غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران، در نقض قطعنامه ۳۳۱۴ (دوره بیستونهم) مجمع عمومی مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴، خاتمه دهند؛
- از طریق اعمال متخلفانه بینالمللی خود، تعهدات بینالمللی خویش در قبال جمهوری اسلامی ایران را وفق حقوق بینالملل نقض نموده و بدینترتیب مسئولیت بینالمللی آنان محقق گردیده است؛
- میبایست جبران کامل خسارات وارده به جمهوری اسلامی ایران را، از جمله پرداخت غرامت بابت کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از اعمال متخلفانه بینالمللی خود، بهعمل آورند.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر بهعنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع گردد.
امیر سعید ایروانی
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد
