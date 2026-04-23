متن کامل نامه سفیر ایران در سازمان ملل به شرح زیر است:



«متعاقب دستور دولت متبوع‌ام و پیرو مکاتبات پیشین جمهوری اسلامی ایران پیرامون جنگ تجاوزکارانه ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه هدف‌گیری عامدانه زیرساخت‌های غیرنظامی، بدین‌وسیله مایلم مراتب ذیل را به استحضار جنابعالی و اعضای شورای امنیت برسانم و بُعدی دیگر از این تجاوز فاحش را مورد توجه قرار دهم. به‌طور مشخص، مایلم حملات ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه زیرساخت‌های فضایی و ارتباطی غیرنظامی جمهوری اسلامی ایران طی چهل روز این جنگ ظالمانه و وحشیانه را برجسته سازم که خود مصداقی دیگر از نقض‌های فاحش و جنایات محسوب می‌گردد.

متجاوزان به‌طور عامدانه تأسیسات فضایی غیرنظامی ذیل را که منحصراً در خدمت پیشرفت‌های علمی صلح‌آمیز، ارتقای ظرفیت‌های فنی و اکتشاف و بهره‌برداری از فضای ماورای جو برای مقاصد صلح‌آمیز در جهت منافع بشریت قرار دارند، مورد هدف قرار داده‌اند:

• مراکز دانشگاهی فضایی، از جمله مرکز تحقیقات فضایی دانشگاه علم و صنعت و پژوهشگاه هوافضا؛

• پژوهشگاه فضایی ایران؛

• پژوهشکده سامانه‌های ماهواره‌ای؛

• پژوهشکده حمل‌ونقل فضایی پیشرفته و پژوهشکده پیشرانش فضایی؛

• مرکز فضایی ماهدشت که نظارت بر ارتباطات ماهواره‌ای و پردازش داده‌ها را بر عهده دارد؛

• ایستگاه‌ها و تجهیزات کنترل زمینی ماهواره در رصدخانه خیام؛

• بیش از ۳۰ ایستگاه زمینی فرستنده پخش رادیو و تلویزیون ملی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که برای انتشار اطلاعات ایمنی عمومی، از جمله دستورات تخلیه، دستورالعمل‌های پناه‌گیری و هشدارهای امنیتی، به‌منظور هماهنگی واکنش غیرنظامیان در شرایط بحران، ضروری می‌باشند.

این حملات به‌وضوح ناقض حق بنیادین بشر برای دسترسی به اطلاعات و ایمنی عمومی است. پیامدهای این حملات فراتر از مرزهای جمهوری اسلامی ایران امتداد می‌یابد. هدف‌گیری ایستگاه‌های زمینی و رصدخانه‌ها موجب اخلال در خدمات فضایی با منافع بین‌المللی از جمله پایش زیست‌محیطی، مدیریت بلایای طبیعی و ارتباطات مخابراتی جهانی می‌گردد. در جهانی به‌هم‌پیوسته، چنین اقداماتی منافع جمعی در بهره‌برداری صلح‌آمیز از فضای ماورای جو را تضعیف می‌نماید.

این حملات عامدانه علیه زیرساخت‌های علمی و ارتباطی صرفاً غیرنظامی، مصداق اعمال تروریسم دولتی بوده و جنایات جنگی محسوب می‌گردد. این اقدامات نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و تخلفی فاحش از حقوق بین‌الملل بشردوستانه به‌شمار می‌آید. هدف قرار دادن تأسیساتی که برای پیشرفت علمی و ایمنی عمومی حیاتی هستند، بیانگر قصد مجرمانه واقعی متجاوزان است.

علاوه بر این، چنین اقدامات وحشیانه‌ای به‌طور بنیادین با موضوع و هدف معاهده فضای ماورای جو ۱۹۶۷ علی‌الخصوص ماده ۱ آن که آزادی اکتشاف و استفاده از فضای ماورای جو را برای منفعت تمامی کشورها تأیید می‌نماید و ماده ۳ آن که انجام فعالیت‌ها را در چارچوب حقوق بین‌الملل الزام‌آور می‌داند، در تعارض آشکار قرار دارد. حمله به زیرساخت‌های متصل به ماهواره سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز ناقض میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر است که از جمله، حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات را تضمین می‌نماید.

ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی مسئولیت کامل بین‌المللی کلیه خسارات و تبعات ناشی از اقدامات و حملات غیرقانونی خود علیه زیرساخت‌های فضایی و ارتباطی غیرنظامی جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارند. با عنایت به مراتب فوق، جمهوری اسلامی ایران از دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت می‌خواهد مسئولیت‌های خود را وفق منشور بر عهده گرفته و با این اقدامات غیرقانونی با جدیتی درخور برخورد نمایند.

شورای امنیت باید چنین اعمال مجرمانه‌ای را به‌طور قاطع محکوم و مردود اعلام نموده و تدابیر لازم را جهت جلوگیری از تکرار چنین نقض‌های فاحشی که نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد محسوب می‌گردد، اتخاذ نماید. قصور در اتخاذ واکنش مناسب نه‌تنها اعتبار نظام حقوقی بین‌المللی را تضعیف خواهد نمود، بلکه مرتکبان را به ارتکاب نقض‌های بیشتر با پیامدهایی بالقوه فاجعه‌بار برای همکاری علمی جهانی و ایمنی عمومی ترغیب خواهد کرد.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت ثبت و توزیع گردد.»