۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۳۶

آخرین بازی تیم ملی فوتبال قبل از جام جهانی مشخص شد

آخرین حریف تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران قبل از حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام امیر قلعه نویی، تیم ملی فوتبال ایران در آخرین بازی تدارکاتی خود پیش از جام جهانی به مصاف پورتوریکو می رود.

طبق اعلام سرمربی تیم ملی ایران، این دیدار در آمریکا و پیش از جام جهانی برگزار خواهد شد.

مهدی مرتضویان

