به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در فاصله ۵۶ روز تا آغاز جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، تیم ملی فوتبال ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ آمادگی بازیکنان و رسیدن به شرایط مطلوب برای حضور در مهم‌ترین تورنمنت فوتبالی جهان است. در همین راستا، امیر قلعه‌نویی تاریخ ۲۰ اردیبهشت را به‌عنوان زمان آغاز مرحله نهایی اردوی تیم ملی پیش از جام جهانی اعلام کرده است.

طبق برنامه، ملی‌پوشان در این تاریخ راهی ترکیه خواهند شد تا آخرین مرحله آماده‌سازی خود را در خارج از کشور پشت سر بگذارند. اما مسئله مهم، شرایط فعلی بازیکنان لیگ برتری است که به دلیل برگزار نشدن مسابقات لیگ، از فضای رقابتی فاصله گرفته‌اند و این موضوع می‌تواند آمادگی جسمانی، ذهنی و فنی آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

با توجه به این شرایط، کادرفنی تیم ملی تصمیم گرفته در صورت منتفی شدن ادامه برگزاری لیگ برتر، پیش از آغاز اردوی نهایی، تمریناتی را در تهران و یا هر استان دیگر از کشور برگزار کند تا بازیکنان داخلی اصلاً از شرایط آمادگی بدنی دور نمانند.

در صورت تصمیم نهایی؛ برگزاری این اردوها در ۲ بازه زمانی پیش از ۲۰ اردیبهشت در دستور کار قرار خواهد گرفت و هدف اصلی آن، حفظ آمادگی بدنی و افزایش هماهنگی بازیکنان لیگ برتری است.

این اقدام می‌تواند کمک کند تا ملی‌پوشان داخلی با آمادگی بیشتری وارد مرحله نهایی اردو شوند و فاصله آن‌ها با بازیکنان لژیونر کاهش یابد؛ موضوعی که مشابه آن پیش از این هم سابقه داشت.

اهمیت این اردوها زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم بازیکنان شاغل در لیگ‌های خارجی هم‌چنان در جریان مسابقات باشگاهی خود قرار دارند و از آمادگی لازم برخوردار هستند. در مقابل، بازیکنان داخلی در صورت دوری طولانی از مسابقات، ممکن است از نظر بدنی و ذهنی دچار افت شوند.

بنابراین برگزاری اردوهای آماده‌سازی در تهران می‌تواند نقش مهمی در ایجاد توازن میان ملی‌پوشان ایفا کند.

از سوی دیگر، این تمرینات فرصتی مناسب برای کادرفنی خواهد بود تا شرایط بازیکنان را از نزدیک بررسی کرده و ترکیب نهایی تیم را با دقت بیشتری انتخاب کند. هم‌چنین هماهنگی تاکتیکی میان بازیکنان داخلی در این اردوها می‌تواند نقش مهمی در افزایش کیفیت عملکرد تیم ملی در جام جهانی داشته باشد.

با توجه به زمان محدود باقی‌مانده تا آغاز جام جهانی، هر روز تمرین و آماده‌سازی برای تیم ملی اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل، برگزاری اردوهای آماده‌سازی نه‌تنها یک تصمیم منطقی، بلکه ضرورتی مهم برای حفظ آمادگی بازیکنان لیگ برتری و موفقیت تیم ملی در مسیر حضوری در خور شأن و قدرت‌مند در جام جهانی ۲۰۲۶ محسوب خواهد شد.