پیام اینفانتینو از واشنگتن؛ ایران در جام جهانی حضور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جیانی اینفانتینو با وجود تنش‌های اخیر میان ایران و ایالات متحده آمریکا، تأکید کرد که تیم ملی ایران قطعاً در رقابت‌های جام جهانی پیش‌رو حضور خواهد داشت.

وی با اشاره به آغاز درگیری‌ها از ۲۸ فوریه، گفت این اتفاق تردیدهایی را درباره حضور ایران در جام جهانی ایجاد کرده بود؛ رقابت‌هایی که ایران در مارس ۲۰۲۵ به‌عنوان یکی از نمایندگان برتر قاره آسیا سهمیه آن را کسب کرده است.

سایت «ESPN» نوشت: جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود و طبق برنامه، تیم ملی ایران باید هر سه دیدار مرحله گروهی خود را در خاک آمریکا انجام دهد.

در حالی که طی هفته‌های گذشته برخی مقامات ایرانی از احتمال عدم حضور تیم ملی در این رقابت‌ها، مشکلات مربوط به سفر به آمریکا و حتی پیشنهاد انتقال بازی‌ها به مکزیک سخن گفته بودند، «کلودیا شینباوم» رئیس‌جمهور مکزیک اعلام کرد که فیفا این درخواست را نپذیرفته و برگزاری مسابقات طبق برنامه قبلی خواهد بود.

اینفانتینو در ادامه و در جریان نشست «سرمایه‌گذاری در آمریکا» در واشنگتن اظهار داشت: تیم ایران قطعاً در این رقابت‌ها حضور پیدا می‌کند. امیدواریم تا آن زمان شرایط به سمت آرامش پیش برود، چرا که این موضوع می‌تواند تأثیر مثبتی داشته باشد. ایران نماینده مردم خود است، سهمیه حضور در جام جهانی را کسب کرده و بازیکنان این تیم نیز تمایل زیادی برای حضور در این رقابت‌ها دارند.

رئیس فیفا همچنین با اشاره به سفر اخیر خود به ترکیه و بازدید از اردوی تیم ملی ایران در شهر آنتالیا افزود: دو هفته پیش از نزدیک شرایط این تیم را دیدم. بازیکنان ایران انگیزه بالایی برای حضور در جام جهانی دارند و باید هم در این رقابت‌ها شرکت کنند. ورزش باید از مسائل سیاسی جدا باشد.

وی تصریح کرد: ما در دنیای واقعی زندگی می‌کنیم، اما اگر کسی به دنبال ایجاد و حفظ ارتباط میان کشورها نباشد، فیفا این نقش را ایفا خواهد کرد.

بر اساس برنامه اعلام شده، کاروان تیم ملی ایران باید حداکثر تا ۱۰ ژوئن در اردوی خود در شهر توسان ایالت آریزونا حاضر شود. این تیم نخستین دیدار خود را ۱۵ ژوئن برابر نیوزیلند در ورزشگاه «سوفای» کالیفرنیا برگزار خواهد کرد، سپس ۲۱ ژوئن در همان ورزشگاه به مصاف بلژیک می‌رود و در ۲۶ ژوئن نیز در سیاتل با تیم ملی مصر دیدار خواهد کرد.

در صورت صعود ایران به مراحل حذفی، دیدارهای این تیم نیز به احتمال فراوان در خاک آمریکا برگزار خواهد شد.

با این حال، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا اظهارات متفاوتی در این خصوص مطرح کرده و در واکنش به احتمال حضور ایران در این رقابت‌ها گفته است که برایش اهمیتی ندارد این تیم در جام جهانی شرکت کند یا خیر.