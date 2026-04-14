۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۲۸

دستگیری عوامل تصویربرداری از مراکز حساس و کشف سلاح جنگی در لرستان

خرم‌آباد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از دستگیری عوامل تصویربرداری از مراکز حساس و کشف سلاح جنگی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و با همکاری ارزشمند شهروندان، مأموران انتظامی شهرستان دلفان موفق شدند دو نفر را که اقدام به تصویربرداری از مراکز حساس نظامی و حساس این شهرستان کرده و با رسانه‌های معاند، به‌ویژه اینترنشنال، در ارتباط بودند، به همراه تجهیزات الکترونیکی مرتبط دستگیر کنند. تحقیقات در خصوص این پرونده ادامه دارد.

در اقدامی دیگر، مأموران انتظامی استان لرستان با رصد و اشراف اطلاعاتی دقیق، فردی را که در پوشش مسافر اقدام به انتقال سلاح جنگی از استان‌های مرزی به داخل استان کرده بود، در یک عملیات ضربتی قاطع دستگیر کردند. از این متهم تعداد ۹ قبضه سلاح کمری به همراه تعدادی فشنگ کشف شد.

فرماندهی انتظامی استان لرستان ضمن قدردانی از همکاری مردم در تأمین امنیت، به مخلان نظم و امنیت قاطعانه هشدار می‌دهد که پلیس با اشراف و چتر اطلاعاتی گسترده، تمامی تحرکات را زیر نظر داشته و با هرگونه اقدام مجرمانه که امنیت و آرامش شهروندان را به مخاطره اندازد، قاطعانه برخورد خواهد کرد. امنیت مردم خط‌قرمز پلیس است و اجازه تعدی به آن داده نخواهد شد.

