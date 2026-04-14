به گزارش خبرنگار مهر، بارندگیهای شدید و رگباری که از بامداد امروز در مناطق مختلف مازندران آغاز شده، موجب آبگرفتگی معابر، بالا آمدن سطح آب در خیابانها و ایجاد اختلال در رفتوآمد شهروندان شده است.
گزارشهای میدانی از شهرهای مختلف حاکی است که شدت بارشها در برخی ساعات به حدی بوده که آب در معابر اصلی و فرعی جمع شده و تردد خودروها با کندی مواجه شده است. در برخی نقاط نیز آبگرفتگی به منازل مسکونی و واحدهای تجاری خساراتی وارد کرده است.
اداره کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح نارنجی، از تداوم ناپایداریهای جوی، بارشهای رگباری، وزش باد شدید و احتمال رعد و برق در استان خبر داده و نسبت به جاری شدن روانآب و سیلاب در مناطق مستعد بهویژه در نواحی کوهستانی و پاییندست رودخانهها هشدار داده است.
بر اساس این هشدار، به شهروندان توصیه شده از تردد و توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کرده و تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارات احتمالی را در نظر بگیرند. همچنین دستگاههای خدماترسان و امدادی در حالت آمادهباش قرار گرفتهاند.
در پی شرایط نامساعد جوی، فعالیتهای دریایی در سواحل مازندران نیز تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده و از صیادان، گردشگران و فعالان حوزه دریا خواسته شده از هرگونه تردد و فعالیت در دریا خودداری کنند.
گفته میشود دریای خزر نیز طی این مدت مواج و طوفانی خواهد بود و احتمال بروز خطر برای شناگران و قایقهای سبک وجود دارد.
مسئولان محلی تأکید کردهاند که شهروندان با رعایت هشدارهای ایمنی و پرهیز از سفرهای غیرضروری، به کاهش خطرات احتمالی ناشی از این سامانه بارشی کمک کنند.
این سامانه ناپایدار جوی طبق پیشبینیها تا عصر سهشنبه در استان فعال خواهد بود و احتمال تداوم بارشها و بروز آبگرفتگی در نقاط مختلف همچنان وجود دارد.
