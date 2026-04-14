رفع انسداد جاده چالوس از ساعت ۱۷

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا از رفع انسداد محور چالوس خبر داد و گفت: محور چالوس و آزادراه تهران–شمال که از ساعت ۱۰:۳۰ صبح امروز به دلیل افزایش بار ترافیکی در مسیر شمال به جنوب مسدود شده و تردد وسایل نقلیه به‌صورت یک‌طرفه از مسیر جنوب به شمال انجام می‌شد، پس از تخلیه بار ترافیکی و روان شدن مسیر، از ساعت ۱۷:۰۰ امروز (۲۵ فروردین) به‌صورت دوطرفه بازگشایی شده و تردد در هر دو مسیر رفت و برگشت امکان‌پذیر خواهد شد.

وی در ادامه با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی افزود: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال، محدوده سیاه‌بیشه و حدفاصل میچکار تا مرزن‌آباد نیمه‌سنگین گزارش شده است.

سرهنگ محبی همچنین درباره وضعیت محور هراز گفت: ترافیک در این محور در هر دو مسیر رفت و برگشت، به‌ویژه در محدوده سه‌راهی چلاو، سنگین است.

جانشین پلیس راه فراجا در خصوص محور فیروزکوه نیز اظهار کرد: ترافیک در مسیر جنوب به شمال این محور، به‌ویژه در محدوده پل سفید سنگین است، هرچند در مسیر شمال به جنوب تردد روان گزارش شده است.

وی افزود: تردد در محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان است.

سرهنگ محبی با اشاره به شرایط جوی حاکم بر جاده‌ها گفت: محورهای چالوس و فیروزکوه با بارش پراکنده برف و باران و مه‌گرفتگی در ارتفاعات همراه هستند، در حالی که سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.

همچنین بارش برف و باران در برخی محورهای استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، مازندران و گلستان گزارش شده و در برخی محورهای استان گیلان نیز بارش باران ادامه دارد.

وی ادامه داد: در آزادراه قزوین–کرج–تهران، محدوده پل فردیس تا پل کلاک و همچنین در آزادراه ساوه–تهران محدوده احمدآباد، ترافیک سنگین است.

بر اساس اعلام جانشین پلیس راه، محور قدیم بستان‌آباد–میانه (حدفاصل قره‌چمن تا میانه) مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین انجام می‌شود. همچنین آزادراه تبریز–زنجان در حدفاصل عزیزکندی تا قویون قشلاقی در هر دو مسیر مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین هدایت می‌شود.

از دیگر محورهای مسدود می‌توان به پاتاوه–دهدشت و آزادراه هشتگرد–طالقان اشاره کرد. همچنین برخی محورهای دارای انسداد فصلی شامل گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا و وازک–بلده هستند.

سرهنگ محبی در پایان از رانندگان خواست با توجه به شرایط ترافیکی و جوی، ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی قبل از آغاز سفر از وضعیت راه اطلاع کسب کرده و زمان سفرشان را مدیریت کنند.