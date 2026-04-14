افتتاح طرح هادی روستای چولبلاغ با اعتبار ۴۹ میلیارد ریال در دیواندره

به گزارش خبرنگار مهر،آیین افتتاح طرح هادی روستای چولبلاغ از توابع بخش کرفتو شهرستان دیواندره صبح سه شنبه با حضور فرماندار، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و جمعی از اعضای شورای اداری برگزار شد.

در قالب این طرح، اجرای جدول‌گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر روستای چولبلاغ با اعتباری بالغ بر ۴۹ میلیارد ریال تکمیل و به بهره‌برداری رسید.

فرماندار دیواندره در این مراسم اظهار کرد: برای دومین سال پیاپی، در سالروز تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شاهد افتتاح پروژه‌های شاخص و توسعه‌محور در روستاهای این شهرستان هستیم که نقش مهمی در ارتقای زیرساخت‌های روستایی دارد.

ناصح محمدخانی افزود: اجرای این پروژه‌ها در راستای بهبود کیفیت زندگی روستاییان و توسعه متوازن مناطق کمتر برخوردار انجام شده است.

وی همچنین با اشاره به همزمانی این مراسم با چهلمین روز شهادت شهید فریدون امینی، عضو فقید شورای اسلامی روستای چولبلاغ، گفت: این پروژه عمرانی به یاد این شهید گرانقدر به بهره‌برداری رسید.

در حاشیه این آیین نیز پویش «سرو ایران» برگزار شد که طی آن به مناسبت چهلمین روز شهادت این شهید، ۴۰ اصله نهال در محدوده طرح هادی کاشته شد.

این اقدام با هدف تکریم مقام شهدا و ترویج فرهنگ درختکاری و توجه به توسعه پایدار در مناطق روستایی صورت گرفت.