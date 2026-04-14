فرماندار کنگان:حضور میدانی مردم نمادی از وفاق ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا صبح سه شنبه در نشست شورای اداری شهرستان کنگان با گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام، به‌ویژه قائد شهید امت، و با آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون برای رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر اهمیت همبستگی ملی و نقش محوری مردم در پیشبرد اهداف انقلاب تأکید کرد.

فرماندار کنگان با تقدیر ویژه از زحمات شبانه‌روزی همه دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، اطلاعاتی، سپاه پاسداران، شورای اداری و شورای تأمین، اظهار کرد: نمایش حضور گسترده مردم آگاه، متدین و بصیر شهرستان کنگان در خیابان‌ها، نه‌تنها تجدید میثاق با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و لبیک گفتن به رهبری آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه‌الله)، بلکه نمادی از وفاق ملی است که پشتوانه‌ای محکم برای خدمتگزاران مردم و نیروهای غیور مسلح کشورمان در عرصه‌های اجرایی به شمار می‌رود.

تأکید بر تداوم خدمات‌رسانی و امنیت پایدار

وی با اشاره به ثبات در تأمین اقلام و کالاهای اساسی، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در جریان جنگ تحمیلی سوم، با همت مسئولان و همیاری آحاد جامعه، هیچ خللی در فرآیند خدمات‌رسانی به مردم ایجاد نشد، تأکید دارم که این روند با عزمی راسخ تداوم یابد.

فرماندار کنگان از تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان خواست تا با همان اراده جدی و عزمی استوار، وظایف محوله را به‌طور صادقانه و با اولویت جلب رضایت حداکثری مردم شریف شهرستان انجام دهند.

وی افزود: ارکان شعار امسال بر محوریت امنیت و وحدت ملی استوار است و تحقق این اهداف، نیازمند هم‌افزایی، هماهنگی و همکاری صمیمانه تمامی مدیران و دستگاه‌های اجرایی است که خوشبختانه در این مقطع حساس، با موفقیت پشت سر گذاشته شده است.

تکریم ارباب رجوع و برنامه‌ریزی برای انتخابات شوراها

فرماندار کنگان بر تکریم ارباب رجوع و دسترس‌پذیری مدیران تأکید ویژه کرد و افزود: دسترس‌پذیری و برخورد محترمانه با مردم، از ارکان اصلی خدمت‌رسانی شایسته است که باید در تمام دستگاه‌های اجرایی رعایت شود.

وی همچنین با اشاره به فرآیند برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، گفت: تمامی مراحل این فرآیند طبق زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی وزارت کشور در موعد مقرر انجام شده است و ان‌شاءالله شاهد برگزاری انتخاباتی پرشکوه و باشکوه خواهیم بود.