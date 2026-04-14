به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل شرایط خاص کشور، زمان آزمون های علوم پزشکی که در پایان سال ۱۴۰۴ و ابتدای سال ۱۴۰۵ قرار بود برگزار شوند دستخوش تغییرات شدند.

از این رو مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، تقویم آزمون های علوم پزشکی در سال ۱۴۰۵ را به روزرسانی کرد. براساس این تغییرات آزمون دستیاری پزشکی که پیش از این قرار بود در اردیبهشت ماه برگزار شود به نیمه دوم تیرماه موکول شد.

همچنین زمان آزمون های صلاحیت حرفه ای گروه پرستاری، اتاق عمل و هوشبری، آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی و آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی متعاقبا اعلام خواهد شد.

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی که توسط دانشگاه ها برگزار می شود به ۲۴ اردیبهشت ماه موکول شده است و آزمون زبان انگلیسی که قرار بود در ۲۷ فروردین برگزار شود در تاریخ جدید ۲۸ خردادماه برگزار می شود.

۱.آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی بالینی پزشکی (دوره پنجاه و سوم): در نیمه دوم تیرماه

۲.آزمون صلاحیت حرفه ای گروه پرستاری - اتاق عمل – هوشبری: متعاقبا اعلام خواهد شد

۳.آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاه ها): ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵

۴.آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور (دوره هجدهم) متعاقبا اعلام خواهد شد

۵.آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۵: متعاقبا اعلام خواهد شد

۶.آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۸۴): ۲۸ خرداد ۱۴۰۵

سایر آزمون ها از تیرماه ۱۴۰۵ به بعد در تاریخ های قبلی مقرر هستند و در صورت تغییر اطلاع رسانی صورت می گیرد.