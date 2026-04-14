سرهنگ محمد پوراسماعیلی فومنی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بهویژه رهبر و قائد شهید امت، کتاب را یکی از مهمترین ابزارهای رشد فکری و فرهنگی جامعه دانست و اظهار کرد: توجه به کتابخوانی همواره از دغدغههای جدی رهبر شهید بوده و این پویش نیز در امتداد همان نگاه و تأکیدات و نیز ادای دین به روح پاک آن شهید عزیز شکل گرفته است.
وی افزود: ترویج مطالعه میتواند نقش مهمی در ارتقای سطح آگاهی و تقویت بینش نسلهای مختلف داشته باشد.
معرفی هفت عنوان کتاب برای بزرگسالان در پویش «خط امین»
سرهنگ پوراسماعیلی فومنی با بیان اینکه پویش «خط امین» همزمان با ایام چهلمین روز شهادت رهبر شهید آغاز شد، خاطرنشان کرد: این برنامه بر پایه مطالعه کتابهای دارای تقریظ و آثاری که مورد توجه و توصیه ایشان بوده، طراحی شده است.
معاون فرهنگی هنری سپاه قدس گیلان با اشاره به اجرای پویش در دو بخش، تصریح کرد: در بخش بزرگسالان هفت عنوان کتاب معرفی شده که هر یک به موضوعات مهم فرهنگی، اجتماعی و تاریخی میپردازند و مطالعه آنها میتواند نگاه عمیقتری نسبت به تجربههای ماندگار نویسندگان و روایتهای اثرگذار ایجاد کند.
وی تأکید کرد: انتخاب این آثار با هدف تقویت جریان کتابخوانی و پیوند دوباره جامعه با کتابهای ارزشمند انجام شده است.
سه کتاب ویژه دانشآموزان در پویش خط امین
سرهنگ پوراسماعیلی فومنی در بخش دیگری از سخنان خود به بخش دانشآموزی این پویش اشاره کرد و گفت: سه کتاب «تب ناتمام»، «خانوم ماه» و «بیست سال و سه روز» برای این گروه سنی انتخاب شده تا نوجوانان علاوه بر آشنایی با آثار ارزشمند، به مطالعه منظم و هدفمند نیز ترغیب شوند.
وی افزود: این کتابها با توجه به محتوای تربیتی، روایتهای الهامبخش و سبک نگارش مناسب نوجوانان انتخاب شدهاند و میتوانند نقش مهمی در شکلگیری عادت مطالعه و تقویت مهارتهای فکری و تحلیلی دانشآموزان داشته باشند.
طراحی ساختار چندلایه برای حضور فعال اقشار مختلف در پویش
معاون فرهنگی هنری سپاه قدس گیلان با اشاره به اینکه پویش «خط امین» تنها به مطالعه محدود نمیشود، اظهار کرد: بخشهای متنوعی همچون پاسخ به سؤالات، تولید محتوا، فعالیتهای هنری و مشارکتهای خلاقانه برای آن طراحی شده تا علاقهمندان بتوانند علاوه بر مطالعه، تواناییهای فردی و استعدادهای خود را نیز در قالبهای مختلف ارائه کنند.
وی تصریح کرد: این ساختار چندلایه باعث میشود افراد با سلایق و توانمندیهای متفاوت امکان حضور فعال در پویش را داشته باشند و همین موضوع به پویایی و اثرگذاری بیشتر آن کمک میکند.
سرهنگ پوراسماعیلی فومنی با ابراز امیدواری که این برنامه بتواند گامی مؤثر در پاسداشت یاد رهبر شهید و تقویت فرهنگ کتابخوانی در جامعه باشد، از عموم علاقهمندان برای مشارکت در این پویش تا پایان تیرماه سال جاری دعوت کرد.
وی در پایان گفت: اطلاعات کامل، فهرست کتابها و نحوه ثبتنام از طریق پایگاه اینترنتی RaviBook.ir در دسترس است.
