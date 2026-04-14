پزشک پرسپولیس اخراج شد!

به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس در حالی از شنبه گذشته آغاز شده است که علاوه بر بازیکنان خارجی به همراه سروش رفیعی، میلاد محمدی و یعقوب براجعه، یک عضو مهم نیز غیبت داشته است.

دکتر صادقی پزشک پرسپولیس که ابتدای فصل با پیشنهاد یکی از کاپیتان های سرخپوشان به باشگاه معرفی و رضا درویش مدیرعامل وقت با بررسی رزومه اش با وی قرارداد بست از شروع تمرینات این تیم بدون اطلاع قبلی به مدیریت باشگاه در تمرینات حاضر نشده است تا پیمان حدادی پس از مشورت با هیئت مدیره تصمیم به اخراج او بگیرد.

او که طی فصل جاری نیز به دلیل برخی اقدامات پزشکی مورد نقد بازیکنان قرار گرفته بود هیچ خبری از غیبتش به باشگاه نداده تا سرخ ها در سه روز گذشته بدون حضور پزشک اصلی تیم و با حضور دیگر اعضای کادر پزشکی، تمرین کنند.

حدادی بلافاصله پس از اخراج صادقی، جانشین او را انتخاب کرد تا سرخ ها در روزهای تمرینات پرفشار با معضل پزشک روبرو نشوند.