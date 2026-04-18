به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ فوتبال امروز شنبه ۲۹ فروردین و پس از کش‌وقوس‌های فراوان اعلام کرد که ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در فصل بیست‌وپنجم به پس از پایان مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ موکول خواهد شد.

در همین راستا، پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با تأیید کریم باقری (مربی این تیم) به بازیکنان اعلام کرده است که روند تمرینات خود را ادامه دهند.

این تصمیم با هدف حفظ آمادگی بدنی بازیکنان اتخاذ شده تا در صورت هرگونه تغییر احتمالی در برنامه مسابقات یا اعلام تصمیم جدید درباره سهمیه‌های ایران در رقابت‌های آسیایی فصل آینده، بازیکنان در شرایط آمادگی کامل قرار داشته باشند.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده که با وجود انتخاب سه نماینده ایران برای حضور در رقابت‌های آسیایی فصل آینده، احتمال دارد به دلیل مشکلات تیم سپاهان که ناشی از جنگ تحمیلی برای کارخانه فولاد مبارکه ایجاد شده است، یک تیم دیگر که ممکن است پرسپولیس باشد، جایگزین زردپوشان شود.