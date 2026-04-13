به گزارش خبرنگار مهر، بیستوپنجمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتبال همزمان با شروع جنگ تحمیلی دشمن صهیونیستی - آمریکایی از نهم اسفندماه گذشته در ایستگاه بیستوسوم متوقف شد تا تکلیف ۶۲ بازی باقیمانده از این رقابتها و در پی آن تعیین تیمهای منتخب برای حضور در رقابتهای فصل آینده لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا ۲ نامشخص بماند.
از اینرو، مهدی تاج رئیس فدراسیون با ورود به ماجرا خواستار تعیین تکلیف این موضوع شد تا از بروز مواردی همچون اعلام وضعیت «فورس ماژور» از سوی فیفا به دلیل شرایط جنگی و خروج بازیکنان از بندهای قراردادشان با باشگاهها جلوگیری کند.
از اینرو، سازمان لیگ فوتبال دو نشست هماندیشی با مدیران عامل باشگاههای لیگ برتری برگزار کرد تا نظرات آنها را در این زمینه جویا شود. جلساتی که نکات مهمی را به همراه داشت و نشان از خسارت سنگین در برخی زیرساختها برای تعدادی از باشگاهها، بهخصوص صنعتیها دارد.
با این حال، سازمان لیگ فوتبال چهار سناریو برای این موضوع انتخاب کرده است که هر یک خوبیها و بدیهایی دارد و نکات مثبت و منفی قابل توجهی را شامل میشود.
سناریوی اول: همینطور بماند، قهرمان تعیین شود
نخستین سناریو که کمترین طرفدار را در راهروهای فدراسیون و سازمان لیگ دارد، مختص تعیین قهرمان زودهنگام در شرایط فعلی است. سناریویی که در آن، با توجه به فرمول بازیهای مستقیم تیمهای مدعی و میزان امتیاز آنها، تکلیف تیم قهرمان و نایبقهرمان مشخص میشود.
در چنین شرایطی، ملاک انتخاب تیم قهرمان و نایبقهرمان برای معرفی به AFC، وضعیت فعلی آنها در جدول لیگ بیستوپنجم در نظر گرفته میشود که به دلیل نابرابری تعداد بازیها، امکان انتخاب تیم قهرمان و دوم وجود ندارد. از اینرو، نخستین سناریو با کمترین میزان رأی کنار گذاشته شد.
سناریوی دوم: تورنمنت ۶ جانبه برای معرفی نمایندگان آسیا
دومین سناریو به برگزاری تورنمنت ۶ جانبه بین تیمهای بالای جدول معطوف است. این موضوع برای آن است که تیمها به تعطیلات بلندمدت تابستانی بروند و دیگر لیگ برتر برگزار نشود.
در حقیقت، تیمهای مدعی قهرمانی با حضور در رقابتهای آسیایی در تورنمنتی ۶ جانبه به میزبانی تهران شرکت میکنند تا سهمیه آسیایی کسب کنند. در چنین شرایطی، ادامه بازیهای لیگ برتر به اواسط تابستان (پس از برگزاری رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶) موکول خواهد شد و تورنمنت مذکور تنها برای معرفی نمایندگان فوتبال کشور در آسیا برگزار میشود و هیچ تأثیری در جدول نخواهد داشت.
این موضوع جزو مواردی است که تعدادی از باشگاهها نظیر پرسپولیس و تراکتور با آن موافق هستند اما باشگاههایی همچون استقلال و سپاهان اصفهان حاضر به پذیرش آن نیستند.
سناریوی سوم؛ برگزاری فشرده لیگ برتر در اردیبهشت
سومین سناریو که بیشترین نظرات مثبت را دارد، مربوط به برگزاری متمرکز بازیها در تهران و بهصورت فشرده در تقویم اردیبهشتماه سال جاری است. توجیه سازمان لیگ برای برگزاری بازیها در تهران نیز به زمینهای تمرین ۸ تیم لیگ برتری در پایتخت مربوط میشود.
همچنین تهران با توجه به داشتن پنج ورزشگاه مناسب برای برگزاری بازیها (بدون تماشاگر)، میتواند فشردگی برگزاری رقابتها هر سه روز یکبار را تحمل کند.
این دیدگاه گرچه موافقان زیادی دارد، اما مخالفان سرسختی همچون امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی، را نیز دارد. قلعهنویی معتقد است در صورت برگزاری بازیها در اردیبهشتماه، تنها یک ماه تا شروع جام جهانی برای تمرین و برگزاری اردو زمان وجود دارد که نسبت به دورههای گذشته بسیار اندک است.
همچنین سرمربی تیم ملی ایران معتقد است برگزاری فشرده بازیها، ضریب مصدومیت بازیکنان ملیپوش را افزایش میدهد که میتواند منجر به غیبت آنها در جام جهانی شود.
سناریوی چهارم؛ همه چیز بعد از جام جهانی
آخرین سناریو به برگزاری بازیها پس از اتمام جام جهانی ۲۰۲۶ اختصاص دارد. در این حالت، تمام تیمها باید بلافاصله پس از پایان رقابتهای جام جهانی، آماده از سرگیری دوباره لیگ برتر شوند.
در چنین شرایطی نیز فشار بر سلامت بازیکنان وجود خواهد داشت. این دیدگاه بهطور مشخص از سوی باشگاههای صنعتی همچون آلومینیوم اراک، سپاهان و ذوبآهن اصفهان و همچنین امیر قلعهنویی مورد حمایت قرار میگیرد.
با این حال معرفی نمایندگان فوتبال ایران برای فصل آینده لیگ نخبگان آسیا و لیگ قهرمانان مهمترین مشکل این سناریو است که باید تا ۱۰ خرداد به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی شوند. به همین خاطر بعید است مسئولان فوتبال بتوانند این سناریو را اجرایی کنند.
تاکید بر برگزاری قبل از جام جهانی
جمع بندی نظرات و پیشنهادات ارایه شده حکایت از آن دارد که فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ قصد دارند با بررسی همه جوانب و در نظر گرفتن شرایط بازیکنان برای فصل نقل و انتقالات و بدون مشکل برگزار شدن رقابت های لیگ آینده، مسابقات باقی مانده را تا قبل از جام جهانی برگزار کنند و پرونده لیگ بیست و پنجم را ببندند.
