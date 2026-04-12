به گزارش خبرنگار مهر، نشست امروز سازمان لیگ فوتبال برای بررسی راهکارهای برگزاری ادامه رقابت های فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ لیگ برتر با حضور مدیران عامل باشگاه‌ها در حالی پیگیری شد که تصمیم نهایی مبنی بر برگزاری متمرکز بازی ها در تهران بود اما پس از رایزنی های متعدد به دلیل وضعیت منطقه بابت جنگ تحمیلی دشمن متخاصم صهیوینسیتی - آمریکایی بار دیگر تصمیم به اخذ مجوز برای برگزاری مسابقات شد.

رقابت هایی که طبق برنامه ریزی سازمان لیگ قرار بود از ۳۱ فروردین با برگزاری بازی ذوب آهن و سپاهان در اصفهان آغاز و سپس سایر مسابقات به طور مجتمع از سوم اردیبهشت ماه هر سه روز یکبار برگزار شود و در 28 اردیبهشت نیز به اتمام برسد اما این موضوع منوط به تصمیم جمعی نهادهای امنیتی و نظامی بود که پس از بررسی های مختلف تصمیم گرفته شد همین فرمت پس از برگزاری مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ انجام شود.

در این نشست علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال در خصوص اعلام قهرمانی استقلال خواستار اعلام نظر سازمان لیگ شد که بیشتر باشگاه ها به آن اعتراض داشتند. همین موضوع اعتراض شدید پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس را نیز به همراه داشت. وی اعتقاد داشت قهرمان رقابت های لیگ برتر صرفا با برگزاری تمامی مسابقات طبق آیین نامه سازمان لیگ باید معرفی شود و هیچ باشگاهی نمی تواند خودش را روی کاغذ قهرمان بداند.

صحبت هایی که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال نیز شنونده آن بود تا برای آرام کردن فضا ورود کرده و خواستار بررسی همه جانبه سازمان لیگ در این زمینه شود و اجازه ندهد صحبت های حاشیه‌ای اینچنینی ادامه پیدا کند.

حدادی به هیچ وجه حاضر نیست از موضع خود به عنوان مدیرعامل پرسپولیس کوتاه بیاید و به صراحت اعلام کرده است هرگونه اعلام قهرمانی یا معرفی نمایندگان فوتبال باشگاهی برای حضور در فصل آینده لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا۲ با شکایت آنها همراه خود بود.