برخورد مرگبار دو پژو در محور سربیشه-نهبندان؛ ۳ نفر جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدامیر کاظمی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: صبح امروز در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در محور سربیشه-نهبندان محدوده گردنه آخوند شفیع، بلافاصله مأموران پلیس راه به همراه نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران در صحنه مشخص شد یک دستگاه پژو پارس که از مشهد به سمت زاهدان در حرکت بوده، با یک دستگاه پژو ۴۰۵ نقره‌ای که از نهبندان به سمت مشهد در حال تردد بوده، به صورت رخ به رخ برخورد کرده است.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی ادامه داد: متأسفانه در این حادثه ۳ نفر از سرنشینان خودروی پژو ۴۰۵ جان خود را از دست دادند و ۳ نفر نیز مصدوم شدند که توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

سرهنگ کاظمی با بیان اینکه علت این سانحه از سوی کارشناسان پلیس راه، تجاوز به چپ ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی راننده پژو پارس اعلام شده است، تصریح کرد: رانندگان با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از عجله و شتاب بی‌مورد، می‌توانند از وقوع چنین حوادث تلخ و ناگواری پیشگیری کنند.