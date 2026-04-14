به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن سالروز شهادت امام جعفر صادق، مردم مؤمن و ولایتمدار استان گلستان با حضور در آیینهای سوگواری و دستهرویهای عزاداری، ارادت خود را به ساحت اهلبیت(ع) ابراز کردند.
در این مراسمها که در شهرهای مختلف از جمله گرگان، گنبدکاووس، علیآباد کتول و کردکوی برگزار شد، دستههای عزاداری با حرکت در خیابانها و معابر اصلی، به نوحهخوانی و سینهزنی پرداختند.
حضور گسترده اقشار مختلف مردم، هیئتهای مذهبی و جوانان در این آیینها، جلوهای از وحدت، همدلی و پایبندی به ارزشهای دینی و مکتب اهلبیت(ع) را به نمایش گذاشت.
همچنین در حاشیه این مراسمها، برنامههای فرهنگی و مذهبی متعددی از جمله برپایی محافل وعظ و سخنرانی، توزیع نذورات و برپایی ایستگاههای صلواتی برگزار شد.
این آیینهای عزاداری در فضایی معنوی و با رعایت شئونات اسلامی برگزار شد و شرکتکنندگان با گرامیداشت یاد و سیره امام جعفر صادق، بر تداوم مسیر اهلبیت(ع) تأکید کردند.
