۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶

اعلام راهبردهای کلان وزارت بهداشت در حوزه منابع انسانی

اعلام راهبردهای کلان وزارت بهداشت در حوزه منابع انسانی

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت: راهبردهای کلان خود را در حوزه منابع انسانی، بر پایه سه اصل «عدالت‌محوری»، «شایسته‌ گزینی» و «ارتقای رفاه و معیشت» بنا نهاده ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، طاهر موهبتی، در پیامی به مناسبت فرا رسیدن ۲۵ فروردین، «روز ملی منابع انسانی» بر اهمیت «سرمایه انسانی»، عنوان داشت: در دنیای امروز و در پیچیدگی‌های مدیریت سازمانی، «سرمایه انسانی» نه تنها به عنوان برترین دارایی، بلکه به عنوان پیشران اصلی توسعه و رکن رکین ارتقای کیفیت خدمات شناخته می‌شود.که این مهم در نظام سلامت، به واسطه ماهیت خدمات انسان دوستانه دو چندان می نماید.

معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، با درک عمیق از جایگاه والای سرمایه‌های انسانی، راهبردهای کلان خود را بر پایه سه اصل «عدالت‌محوری»، «شایسته‌گزینی» و «ارتقای رفاه و معیشت» بنا نهاده است. ما بر این باوریم که تحقق اهداف عالیه نظام سلامت و اجرای موفق اسناد بالادستی، تنها در سایه نگاه تکریمی به کارکنان و ایجاد بستری مناسب برای رشد حرفه‌ای و شکوفایی استعدادهای آنان میسر خواهد بود.

اینجانب ضمن گرامیداشت این روز، از تلاش‌های بی‌شائبه تمامی مدیران و کارکنان حوزه منابع انسانی که در جهت صیانت از حقوق همکاران، شفاف‌سازی فرآیندها، هوشمندسازی سیستم‌های اداری و تأمین نیروی انسانی متخصص در اقصی نقاط کشور تلاش می‌کنند، قدردانی می‌نمایم.

امید است در سال جاری، با اتکا به درگاه ایزد منان و با بهره‌گیری از توانمندی‌های بی‌بدیل شما همکاران گرامی، گام‌های بلندتری در جهت تعالی سازمانی، ارتقای رضایتمندی شغلی و در نهایت ارائه خدمات شایسته به ملت شریف ایران برداریم.

حبیب احسنی پور

