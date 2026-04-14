صلاحیت ۱۹ داوطلب مجلس خبرگان تأیید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان ظهر امروز (سهشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۵) در گفتوگو با شبکه خبر با عرض تسلیت به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) اعلام کرد که بررسی اعتراضات داوطلبان اولین انتخابات میاندورهای ششمین مجلس خبرگان رهبری در شورای نگهبان به پایان رسید.
وی اظهار داشت: بنابراین نتایج نهایی بررسی صلاحیتهای اولین انتخابات میاندورهای ششمین مجلس خبرگان رهبری به وزارت کشور ارسال شد.
طحاننظیف خبر داد: با تغییرات مختصری که صورت گرفت، صلاحیت ۱۹ داوطلب برای چهار حوزه انتخابیه استانهای آذربایجان شرقی، تهران، خراسان جنوبی و خوزستان تایید شد.
گفتنی است اولین انتخابات میاندورهای ششمین مجلس خبرگان رهبری و اولین انتخابات میاندورهای دوازدهمین مجلس شورای اسلامی در حوزههای انتخابیه مربوطه، روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ همزمان با برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار خواهد شد.
نظر شما