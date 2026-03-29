به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحاننظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان عصر امروز (یکشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۵) در گفتوگو با شبکه خبر با درود به روان پاک رهبر شهید انقلاب اسلامی و سایر شهدای جنگ تحمیلی اخیر و آرزوی توفیق برای رزمندگان اسلام، از پایان بررسی صلاحیت داوطلبان اولین دوره انتخابات میان دورهای ششمین مجلس خبرگان رهبری و اولین دوره انتخابات میاندورهای دوازدهمین مجلس شورای اسلامی خبر داد.
وی اعلام کرد که نتایج این بررسیها دقایقی قبل به وزارت کشور ارسال شد و گفت: برای انتخابات میاندورهای دوازدهمین مجلس شورای اسلامی، صلاحیت ۱۲۳ داوطلب توسط هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات برای ۵ حوزه انتخابیه «تبریز، آذرشهر و اسکو»، «بستانآباد»، «بندرانزلی»، «نقده و اشنویه» و «بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر» تایید شد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین خبر داد که صلاحیت ۱۹ داوطلب برای ۴ حوزه انتخابیه آذربایجان شرقی، تهران، خراسان جنوبی و خوزستان تایید شد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان یادآور شد که قانون مهلتی برای اعتراض آن دسته از افرادی که صلاحیتشان احراز نشده، پیشبینی کرده و از مسیرهایی که توسط اداره کل انتخابات شورای نگهبان و وزارت کشور اعلام میشود، میتوانند اعتراضاتشان را برای ما ارسال کنند.
وی افزود: مهلت اعتراض برای انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی روزهای ۱۱ و ۱۲ فروردین و برای انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری از روز ۱۲ فروردین الی ۱۴ فروردین است.
