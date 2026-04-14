۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۵۹

کاهش شعب اخذ رأی ملارد به ۱۸۰ شعبه؛آماده‌باش ۳۵۰۰ نفری عوامل انتخابات

ملارد- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ملارد از آمادگی کامل این شهرستان برای برگزاری انتخابات ۱۱ اردیبهشت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور سالکی، در حاشیه جلسه ستاد انتخابات ملارد، از آمادگی کامل این شهرستان برای برگزاری انتخابات ۱۱ اردیبهشت خبر داد و گفت: با هدف صرفه جویی در هزینه ها و افزایش بهره وری، تعداد شعب اخذ رأی از ۱۹۱ به ۱۸۰ شعبه کاهش یافته است.

سالکی در ادامه، اظهار کرد: جلسات ستاد انتخابات به صورت منظم و بر اساس برنامه زمان بندی ابلاغی از سوی استانداری تشکیل شده و هماهنگی های لازم در همه بخش ها انجام شده است.

وی با اشاره به تجمیع و بازآرایی شعب اخذ رأی در این دوره افزود: تعداد شعب ملارد که در دوره های قبل ۱۹۱ مورد بود، با هدف مدیریت هزینه ها و افزایش بهره وری به ۱۸۰ شعبه کاهش یافته است. از این تعداد، ۱۷۰ شعبه ثابت و ۱۰ شعبه سیار برای تسهیل مشارکت مردم در نظر گرفته شده است.

سالکی همچنین از پیش‌بینی سه هزار و ۵۰۰ نفر عوامل اجرایی، نظارتی و پشتیبانی برای روز انتخابات خبر داد و گفت: حدود ۳۰۰ دستگاه خودرو نیز برای پشتیبانی، تأمین تجهیزات، جابه جایی نیروها و رفع نیازهای عملیاتی تعیین شده است.

معاون سیاسی فرمانداری ملارد تأکید کرد: تمام کمیته های تخصصی ستاد انتخابات در جلسات اخیر بررسی شده و هماهنگیهای لازم انجام گرفته است، ملارد در تاریخ ۱۱ اردیبهشت آمادگی کامل برای برگزاری انتخاباتی منظم، امن و سالم را دارد.

کد مطلب 6800926

