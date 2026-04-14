به گزارش خبرنگار مهر، منصور سالکی، در حاشیه جلسه ستاد انتخابات ملارد، از آمادگی کامل این شهرستان برای برگزاری انتخابات ۱۱ اردیبهشت خبر داد و گفت: با هدف صرفه جویی در هزینه ها و افزایش بهره وری، تعداد شعب اخذ رأی از ۱۹۱ به ۱۸۰ شعبه کاهش یافته است.

سالکی در ادامه، اظهار کرد: جلسات ستاد انتخابات به صورت منظم و بر اساس برنامه زمان بندی ابلاغی از سوی استانداری تشکیل شده و هماهنگی های لازم در همه بخش ها انجام شده است.

وی با اشاره به تجمیع و بازآرایی شعب اخذ رأی در این دوره افزود: تعداد شعب ملارد که در دوره های قبل ۱۹۱ مورد بود، با هدف مدیریت هزینه ها و افزایش بهره وری به ۱۸۰ شعبه کاهش یافته است. از این تعداد، ۱۷۰ شعبه ثابت و ۱۰ شعبه سیار برای تسهیل مشارکت مردم در نظر گرفته شده است.

سالکی همچنین از پیش‌بینی سه هزار و ۵۰۰ نفر عوامل اجرایی، نظارتی و پشتیبانی برای روز انتخابات خبر داد و گفت: حدود ۳۰۰ دستگاه خودرو نیز برای پشتیبانی، تأمین تجهیزات، جابه جایی نیروها و رفع نیازهای عملیاتی تعیین شده است.

معاون سیاسی فرمانداری ملارد تأکید کرد: تمام کمیته های تخصصی ستاد انتخابات در جلسات اخیر بررسی شده و هماهنگیهای لازم انجام گرفته است، ملارد در تاریخ ۱۱ اردیبهشت آمادگی کامل برای برگزاری انتخاباتی منظم، امن و سالم را دارد.