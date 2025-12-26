  1. استانها
۵ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۰۷

اعضای هیئت اجرایی انتخابات شوراهای ملارد مشخص شدند

ملارد- رئیس ستاد هماهنگی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی ملارد از انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت اجرایی این دوره انتخابات ملارد خبر داد.

منصور سالکی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت اجرایی این دوره انتخابات ملارد خبر داد.

سالکی با اشاره به تشکیل جلسه در اجرای تبصره (۲) ماده (۴۷) قانون انتخابات و ماده (۳۸) آئین‌نامه اجرایی شوراها، گفت: معتمدان حاضر شامل چهره‌های فرهنگی، علمی، دانشگاهی، اقتصادی و حقوقی بودند و پس از احراز رسمیت جلسه، فرآیند انتخاب اعضای هیئت اجرایی آغاز شد.

وی افزود: پس از برگزاری رأی‌گیری، آقایان محمد جداخانی، فرهاد دانش بیات، داود رحیم‌پور، وهب احمدی، ایمان بهرامی، غلامرضا یکتافر، مهدی بذلی و عباس زرین‌کفش به عنوان اعضای اصلی و آقایان احمد امینی، عبدالرضا ولی‌محمدی، مصطفی رهگذر، قنبر اله‌دادی و طیب رضایی‌فر به عنوان اعضای علی‌البدل هیئت اجرایی انتخاب شدند.

رئیس ستاد هماهنگی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی ملارد در پایان تأکید کرد: انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا روز جمعه ۱۱ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

