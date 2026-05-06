۸۰ عطاری غیر مجاز در غرب تهران پلمب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، منصور سالکی،ظهر چهارشنبه، در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، از ادامه طرح ساماندهی عطاریها در ملارد تا حصول نتیجه مطلوب خبر داد و گفت تاکنون ۸۰ واحد پلمپ و ۶ واحد جمعآوری شده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ملارد، در ادامه با اشاره به مصوبه شورای تأمین در خصوص زمینهای خالی سطح شهر اظهار کرد: شهرداری موظف است نسبت به شناسایی مالکان زمینها اقدام و نسبت به دیوارکشی و تعیین تکلیف آنها تصمیمگیری کند.
وی در ادامه با تأکید بر جایگاه راهبردی نسل جوان، گفت: سرمایه اصلی و مهمترین سرمایه کشور، جوانان هستند؛ اگر کشوری از منابع و سرمایههای مادی برخوردار باشد اما از نیروی انسانی جوان و کارآمد بیبهره باشد، آن کشور کارآمدی لازم را نخواهد داشت.
سالکی با اشاره به مصوبات حوزه جوانان و اوقات فراغت آنان در سال گذشته، افزود: متأسفانه به دلیل شرایط جنگی در دو ماه پایانی سال، بسیاری از برنامهها اجرایی نشد و برخی از آنها نیز نیمهتمام ماند.
