  1. استانها
  2. تهران
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۲۱

۸۰ عطاری غیر مجاز در غرب تهران پلمب شدند

۸۰ عطاری غیر مجاز در غرب تهران پلمب شدند

ملارد- معاون فرماندار ملارد از ادامه طرح ساماندهی عطاری‌ها تا حصول نتیجه مطلوب خبر داد و گفت: تاکنون ۸۰ واحد پلمپ و ۶ واحد جمع‌آوری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور سالکی،ظهر چهارشنبه، در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، از ادامه طرح ساماندهی عطاری‌ها در ملارد تا حصول نتیجه مطلوب خبر داد و گفت تاکنون ۸۰ واحد پلمپ و ۶ واحد جمع‌آوری شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ملارد، در ادامه با اشاره به مصوبه شورای تأمین در خصوص زمین‌های خالی سطح شهر اظهار کرد: شهرداری موظف است نسبت به شناسایی مالکان زمین‌ها اقدام و نسبت به دیوارکشی و تعیین تکلیف آن‌ها تصمیم‌گیری کند.

وی در ادامه با تأکید بر جایگاه راهبردی نسل جوان، گفت: سرمایه اصلی و مهم‌ترین سرمایه کشور، جوانان هستند؛ اگر کشوری از منابع و سرمایه‌های مادی برخوردار باشد اما از نیروی انسانی جوان و کارآمد بی‌بهره باشد، آن کشور کارآمدی لازم را نخواهد داشت.

سالکی با اشاره به مصوبات حوزه جوانان و اوقات فراغت آنان در سال گذشته، افزود: متأسفانه به دلیل شرایط جنگی در دو ماه پایانی سال، بسیاری از برنامه‌ها اجرایی نشد و برخی از آن‌ها نیز نیمه‌تمام ماند.

معاون فرماندار ملارد در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت غیرمجاز برخی عطاری‌ها اشاره و تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار ارائه شده، تاکنون ۸۰ واحد عطاری پلمپ و ۶ واحد نیز جمع‌آوری شده و طرح ساماندهی عطاری‌ها تا زمان دستیابی به نتیجه مطلوب تداوم خواهد داشت.

کد مطلب 6821902

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها