۸۲ قبضه قمه و شمشیر از جعبه بار یک اتوبوس در آمل کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی عبادی اظهار کرد: مأموران پلیس راه لاریجان در جریان کنترل تخلفات و رصد ناوگان مسافربری، به بار یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و پس از بازرسی، ۸۲ قبضه انواع سلاح سرد که به صورت مخفیانه در جعبه بار قرار داده شده بود، کشف شد.

وی با بیان اینکه با اقدام سریع مأموران، همه اقلام ممنوعه پیش از ورود به استان توقیف شد، افزود: پلیس راه در راستای طرح‌های نظارتی برای حفظ امنیت مسافران و شهروندان، با هرگونه حمل و جابه‌جایی غیرقانونی ادوات ممنوعه در ناوگان عمومی برخورد قاطع و قانونی می‌کند.

رئیس پلیس راه مازندران در ادامه از عملیات موفق دیگر مأموران پلیس راه ساری خبر داد و گفت: مأموران حین اجرای مأموریت‌های کنترلی و نظارت بر تردد خودروها در محور قائم شهر به ساری، به یک دستگاه خودروی سواری پراید مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ عبادی ادامه داد: در بازرسی از این خودرو، مأموران موفق شدند ۲۰۰ لیتر مشروبات الکلی و مقداری مواد مخدر از نوع تریاک را کشف و ضبط کنند. راننده خودرو بلافاصله دستگیر و پس از توقیف خودرو، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.