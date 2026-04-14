به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی نماینده رهبرانقلاب در شورای عالی امنیت ملی در پیامی از پیوستن خود به پویش جان‌فدای ایران خبر داد.

جلیلی نوشت: پرشکوه‌ترین نقش هر ایرانی را در شمار بی‌توقف جان‌فدایان نظاره کنید. این همدلی، سرمایه‌ای برای رسیدن به مرتفع‌ترین قله‌هاست. من نیز همگام با مردم شریف ایران، به این پویش پیوستم.

به گزارش مهر، تا به امروز بیش از 24 میلیون نفر از هموطنان ایرانی با پیوستن به پویش «جان‌فدا برای ایران» آمادگی خود را برای دفاع از تمامیت ارضی کشور در برابر تهدیدات دشمن آمریکایی- صهیونیستی اعلام کرده‌اند.