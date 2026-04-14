به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بن کاسپیت، نویسنده روزنامه صهیونیستی معاریو، نسبت به انزجار فزاینده افکار عمومی آمریکا علیه رژیم صهیونیستی و تأثیرات آن بر ائتلاف استراتژیک بین دو طرف هشدار داد.

کاسپیت ائتلاف با آمریکا را مهمترین دارایی امنیتی، سیاسی و اقتصادی کابینه صهیونیستی از زمان تأسیس آن توصیف کرد و افزود که حضور آمریکا در کنار اسرائیل، جایگاه تل آویو را تقویت کرده است و این ائتلاف گنجی راهبردی برای تل آویو است که باید حفظ شود.

وی رفتارهای اخیر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را دقیقاً برخلاف این رویکرد دانست و تهدید کرد که خطری که این رابطه را تهدید می‌کند، جدی است.

در همین رابطه یک نظرسنجی که توسط مؤسسه «پی یو» در آمریکا انجام شد، اطلاعات تکان‌دهنده و نگران‌کننده‌ای را در مورد وضعیت رژیم صهیونیستی در میان افکار عمومی آمریکایی نشان داد. بر اساس نتایج این نظرسنجی، برای اولین بار حدود ۶۰ درصد آمریکایی‌ها از رژیم صهیونیستی منزجر شده‌اند و تنها 37 درصد نظر مثبتی نسبت به این رژیم دارند.

تنفر از اسرائیل در میان دموکرات‌ها بیشتر است، اما در میان جمهوری‌خواهان نیز وجود دارد و در حال افزایش است. اکثر جمهوری‌خواهان زیر 50 سال مخالف اسرائیل هستند.

بن کاسپیت، نتانیاهو و کابینه وی را مسئول مستقیم این شرایط می‌داند و می‌افزاید که اگر این جنگ با شکست فاجعه‌بار به پایان برسد، طولی نخواهد کشید که اسرائیل به قربانی در نزد توده‌های وسیعی از افکار عمومی آمریکایی‌ها تبدیل شود.

وی با اشاره به اینکه نتانیاهو ویرانی عظیمی را از خود به جای خواهد گذاشت، افزود که از دست دادن اتحاد با آمریکا ممکن است بزرگترین فاجعه‌ای باشد که از زمان تأسیس، در سرزمین‌های اشغالی به وجود آمده است.

معاریو در پایان تصریح کرد که نتانیاهو اکنون موفق شده است دونالد ترامپ را به جنگ با ایران بکشاند، اما «اکنون این موضوع از کنترل ما خارج می‌شود، و ما باید تمام تلاش خود را بکنیم تا روند جنگ متوقف شود، زیرا مسائل بسیار مهمتری از دانستن اینکه ما یک نخست‌وزیر بی‌مسئولیت، بی‌کفایت و با تضاد منافع داریم، وجود دارد.