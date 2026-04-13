به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، روزنامه عبری زبان معاریو نوشت، شکست ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان به مثابه یک زلزله سیاسی به شمار می رود که تکانه های آن به اتاق نتانیاهو نیز رسیده است؛ او از سرنوشت مشابه اوربان برای خود می ترسد.
در این گزارش آمده است، اوربان قدرتمندترین همپیمان رژیم صهیونیستی در اروپا به شمار می رفت. وی طی ۱۶ سالی که در قدرت حضور داشت بسیاری از تصمیمات کشورهای اروپایی علیه این رژیم را خنثی کرد.
آسوشیتدپرس نیز در گزارشی درباره شکست ائتلاف راستگرای حاکم بر مجارستان در انتخابات روز یکشنبه این کشور نوشت: شکست اوربان یادآور این نکته بود که جنگ علیه ایران توانایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای کمک به سیاستمداران همسو در خارج از کشور را کاهش داده است.
شکست اوربان در انتخابات مجارستان نشان داد که حتی رهبران قدرتمند نیز در دورهای که نارضایتی عمومی از دولتهای مستقر در سراسر جهان افزایش یافته، نمیتوانند بهراحتی نتایج انتخابات را به نفع خود تغییر دهند.
ترامپ از تلاش اوربان برای انتخاب مجدد حمایت کرده و حتی در هفته گذشته، در بحبوحه جنگ علیه ایران، جیدی ونس، معاون اول خود را به بوداپست اعزام کرد تا برای اوربان تبلیغ کند.
دیانا شوشوآکا، نماینده راست افراطی پارلمان اروپا از رومانی، سفر ونس به مجارستان را در شرایط نارضایتی اروپاییها از جنگ علیه ایران، «اشتباهی بزرگ» خواند.
او گفت: چطور میتوان نماینده کشوری را دعوت کرد که این بینظمی بزرگ را در جهان ایجاد کرده است؟ این بزرگترین اشتباه پیش از انتخابات بود.
