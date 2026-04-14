  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۵۹

وزیر خزانه‌داری انگلیس: حمله آمریکا و اسرائیل به ایران یک حماقت بود

وزیر خزانه‌داری انگلیس با اشاره به فقدان اهداف و برنامه جنگ‌افروزی آمریکایی صهیونیستی علیه ایران تاکید کرد که این حمله یک حماقت بود. 

به گزارش خبرگزاری مهر، راشل ریوز وزیر خزانه‌داری انگلیس در اظهاراتی که روزنامه فایننشال تایمز آن را منتشر کرد، جنگ افروزی آمریکایی صهیونیستی علیه ایران را «حماقت» توصیف کرد که این امر به تشدید انتقادات دولت انگلیس از این درگیری منجر شد.

ریوز گفت: این جنگی نیست که ما شروع کرده باشیم. این جنگی نیست که ما می‌خواستیم. من بسیار ناامید و خشمگین هستم که آمریکا بدون یک برنامه خروج واضح و بدون یک ایده روشن از آنچه که می‌خواست به دست آورد، وارد این جنگ شد.

وی ادامه داد که شروع یک درگیری بدون اهداف روشن و بدون وضوح در مورد چگونگی خروج از آن، «حماقت» است و این حماقت بر خانواده‌ها در انگلیس، آمریکا و سراسر جهان تأثیر می‌گذارد.

نظرسنجی انجام شده توسط "Public First" در مورد کنفرانس دفاعی لندن نشان داد که بیش از نیمی از مردم انگلیس، آمریکا را به عنوان «یک قدرت منفی» در جهان تلقی می کنند.

کد مطلب 6801010

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • اباذر IR ۲۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      0 0
      پاسخ
      به علت ناراضی بودن این شبه انسان ها توجه شود، از کشتار وحشیانه غیر نظامیان، از جنایات جنگی در بمباران ساختارهایی که میراث بشریت نامیده شده و طبق قوانین بین المللی ممنوعیت مطلق دارند، حرفی نمی زند. بلکه، از تاثیر بی برنامگی ترامپ برای خروج از جنگ، بر اقتصادشان نگران شده. به عبارت دیگر، اگر متجاوز موفق می شد ظرف دو شبانه روز، ایران، لبنان، یمن و تمام فلسطین را ویران کند و با سلطه بر منابع گاز و نفت و معادن، ارزانی به ارمغان بیاورد ، با دمشان گردو می شکستند ولو در دریایی از خون!
    • IR ۲۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      0 0
      پاسخ
      لعنت بر انگلیس خبیث

