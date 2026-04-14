به گزارش خبرگزاری مهر، راشل ریوز وزیر خزانه‌داری انگلیس در اظهاراتی که روزنامه فایننشال تایمز آن را منتشر کرد، جنگ افروزی آمریکایی صهیونیستی علیه ایران را «حماقت» توصیف کرد که این امر به تشدید انتقادات دولت انگلیس از این درگیری منجر شد.

ریوز گفت: این جنگی نیست که ما شروع کرده باشیم. این جنگی نیست که ما می‌خواستیم. من بسیار ناامید و خشمگین هستم که آمریکا بدون یک برنامه خروج واضح و بدون یک ایده روشن از آنچه که می‌خواست به دست آورد، وارد این جنگ شد.

وی ادامه داد که شروع یک درگیری بدون اهداف روشن و بدون وضوح در مورد چگونگی خروج از آن، «حماقت» است و این حماقت بر خانواده‌ها در انگلیس، آمریکا و سراسر جهان تأثیر می‌گذارد.

نظرسنجی انجام شده توسط "Public First" در مورد کنفرانس دفاعی لندن نشان داد که بیش از نیمی از مردم انگلیس، آمریکا را به عنوان «یک قدرت منفی» در جهان تلقی می کنند.