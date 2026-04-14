تیم کاملا حرفه ای باید طرح نهایی حسینیه اعظم زنجان را تایید کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در جلسه بررسی بازسازی حسینیه اعظم زنجان با بیان اینکه دستوراتی راهبردی، بر بازسازی همه‌جانبه حسینیه اعظم با رویکردی فراملی، حرفه‌ای و مردمی تأکید کرد و گفت: حسینیه اعظم و یوم‌العباس برند ملی است و اکنون فرصتی تاریخی پیش آمده تا این مکان مقدس به صورت بین‌المللی مطرح شود.

وی با اشاره به ابعاد گوناگون این پروژه عظیم فرهنگی و مذهبی، با صدور احکام و دستوراتی چندوجهی، چارچوب اجرایی این طرح را تبیین کرد.

بازبینی طرح توسط تیم ملی و حرفه‌ای

استاندار زنجان بر لزوم نظارت عالی بر کیفیت معماری و طراحی تأکید کرد و گفت: یک تیم کاملاً حرفه‌ای و ملی باید طرح نهایی حسینیه را بازبینی و تأیید کنند.

وی افزود: این کار برای حفظ اصالت و استانداردهای ملی و مذهبی حسینیه ضروری است.

صادقی تأمین مالی و پشتیبانی پروژه بازسازی حسینیه اعظم زنجان را مورد تأکیدقرارداد و اظهار داشت: باید از تمامی منابع مردمی، دولتی، اوقاف، ظرفیت نهادها و ادارات و خیرین در داخل و خارج از کشور در بازسازی حسینیه به نحو احسن استفاده شود.

وی با تأکید بر ساختارمند بودن فرآیند بازسازی، دستور تشکیل کمیته‌های مختلف را صادر کرد و گفت: کمیته‌هایی نظیر کمیته فنی، رسانه‌ای، حقوقی، همسایگان، اجرایی و مالی باید شکل گرفته و فعالیت خود را با قدرت و ابتکار عمل آغاز کنند.

استاندار زنجان به نقش رسانه و روایت‌پردازی نیز اشاره کرد و افزود: باید از طریق تولید محتوا در جلب مشارکت‌های مردمی استفاده شود و از جنبه‌های نمادین حسینیه در تولید محتوا بهره گرفته شود.

صادقی با تأکید بر حفظ حقوق ساکنان اطراف حسینیه گفت: همسایگان بسیار مهم هستند و کارها و نیازهای آنها باید به طور ویژه و با سرعت بیشتر انجام شود.

وی همچنین تأکید کرد: جلسات ستاد به طور منظم ادامه یابد و مصوبات صورتجلسه و ابلاغ شود تا تا شروع مراسم های محرم، برخی اقدامات آغاز شده باشد.

وی با تأکید بر جایگاه ریشه‌دار حسینیه اعظم زنجان خاطرنشان کرد: حسینیه اعظم زنجان هویت دینی و فرهنگی زنجان است و همین هویت توانمند، با مشارکت همگانی، این مکان مقدس را بازسازی خواهد کرد.