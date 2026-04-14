  1. استانها
  2. کردستان
۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۵۳

پایداری جوی در کردستان تا پایان هفته؛کاهش محسوس دمای شبانه

سنندج- کارشناس اداره کل هواشناسی کردستان از تداوم شرایط جوی پایدار در استان تا پایان هفته خبر داد و گفت: با نفوذ توده هوای سرد دمای شبانه در اغلب مناطق کاهش می‌یابد.

نشمیل احمدیانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقرار هوای آرام و پایدار در سطح استان، اظهار کرد: در ساعات بعدازظهر سه شنبه وزش باد و در برخی نقاط مه‌گرفتگی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در پی صدور هشدار سطح زرد و با شمالی شدن جریانات جوی و نفوذ توده هوای سرد، کاهش دمای شبانه در بیشتر مناطق استان مورد انتظار است.

احمدیانی ادامه داد: همچنین دمای سطح خاک در برخی نقاط، به‌ویژه در نواحی نیمه شمالی و شرقی استان، به محدوده یخبندان خواهد رسید.

وی از تداوم شرایط جوی پایدار در استان تا پایان هفته خبر داد و اعلام کرد: با نفوذ توده هوای سرد، دمای شبانه در اغلب مناطق کاهش می‌یابد.

کد مطلب 6800984

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها