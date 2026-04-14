پایداری جوی در کردستان تا پایان هفته؛کاهش محسوس دمای شبانه

نشمیل احمدیانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقرار هوای آرام و پایدار در سطح استان، اظهار کرد: در ساعات بعدازظهر سه شنبه وزش باد و در برخی نقاط مه‌گرفتگی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در پی صدور هشدار سطح زرد و با شمالی شدن جریانات جوی و نفوذ توده هوای سرد، کاهش دمای شبانه در بیشتر مناطق استان مورد انتظار است.

احمدیانی ادامه داد: همچنین دمای سطح خاک در برخی نقاط، به‌ویژه در نواحی نیمه شمالی و شرقی استان، به محدوده یخبندان خواهد رسید.

وی از تداوم شرایط جوی پایدار در استان تا پایان هفته خبر داد و اعلام کرد: با نفوذ توده هوای سرد، دمای شبانه در اغلب مناطق کاهش می‌یابد.