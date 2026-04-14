کرکس آسیب دیده فیروزکوه به باغ پرندگان لویزان منتقل شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد فیروزنیا بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یک بهله کرکس که در ارتفاعات فیروزکوه مشاهده شده بود، با اقدام سریع محیط بانان شناسایی و مهار شد و برای ادامه فرآیند درمان به باغ پرندگان لویزان تحویل داده شد.

وی افزود: پس از گزارش مردمی مبنی بر مشاهده یک پرنده ناتوان از پرواز، محیط بانان بلافاصله در محل حادثه حاضر شده و ضمن انجام اقدامات اولیه حفاظتی، پرنده را در شرایطی پایدار برای انتقال آماده کردند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه با اشاره به ارزیابی اولیه از وضعیت این پرنده، تصریح کرد: کرکس مذکور دچار آسیب دیدگی در ناحیه بال است و نیاز مبرم به رسیدگی دامپزشکی تخصصی دارد.

فیروزنیا خاطرنشان کرد: این پرنده پس از انتقال ایمن، برای معاینه، درمان و تقویت جسمی مطابق پروتکل‌های استاندارد بازپروری حیات وحش، در اختیار کارشناسان باغ پرندگان لویزان قرار گرفته است.

به گفته وی، در صورت بهبودی کامل و بازیابی توان پرواز، کرکس پس از طی دوره نقاهت دوباره در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی خواهد شد.

