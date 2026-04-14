۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۴۲

تکواندو نوجوانان جهان - تاشکند

چهار ملی پوش ایران به مصاف حریفان می روند

در ادامه مسابقات تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان، چهار نماینده کشورمان فردا چهارشنبه به مصاف حریفان خود می روند.

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین روز از پانزدهمین دوره قابت های تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان که به میزبانی تاشکند جریان دارد، فردا چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ماه، چهار نماینده کشورمان در اوزان ۴۴- و ۶۸- کیلوگرم دختران، ۵۹- و ۷۸- کیلوگرم پسران به مصاف رقبای خود می روند.

نگار مظفری در وزن ۴۴- کیلوگرم دور نخست به مصاف «دسوزا» از برزیل می رود و در ادامه باید با «کاپتسووا» از قرقیزستان پیکار کند. در این وزن ۴۵ تکواندوکار مبارزه خواهند کرد.

۳۶ تکواندوکار در وزن ۶۸- کیلوگرم مبارزه خواهند کرد که عسل گل تپه در اولین مبارزه «تاتسیانا» از بلاروس را پیش رو دارد و در صورت پیروزی به دیدار برنده چین و ازبکستان خواهد رفت.

امیر اقبالی در وزن ۵۹- کیلوگرم در میان ۵۹ تکواندوکار حاضر در این وزن ابتدا با «کوناته»، تکواندوکاری از ساحل عاج پیکار می کند و سپس به مصاف برنده مبارزه اکوادور و چین تایپه خواهد رفت.

محمد جواد گریان سرگروه تیم ملی نوجوانان در وزن ۷۸- کیلوگرم در مبارزه نخست خود با «رودریگوئز» از مکزیک مبارزه خواهد کرد و در صورت برتری به دیدار برنده مبارزه چین تاپیه و استرالیا می رود.

در سه روز نخست این مسابقات رقابت های نوجاوانان جهان، محمد عرفان خدایی، حنا زرین کمر و بینامین سلطانیان سه مدال طلا و پینار لطفی زاده به همراه بهار طهماسبی دو مدال برنز کسب کرده اند.

این دوره از مسابقات با حضور ۹۸۶ تکواندوکار از ۱۱۵ کشور به میزبانی ازبکستان در مجموعه المپیک شهر تاشکند جریان دارد.

