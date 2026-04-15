چرایی حمله دشمن به زیرساخت های سلامت ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه سلامت زنان فرهنگستان علوم پزشکی ایران، ضمن محکوم کردن اقدامات ددمنشانه دشمن آمریکایی صهیونی در طی جنگ تحمیلی سوم، حمله مستقیم به مراکز بهداشتی درمانی، دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، مراکز تحقیقاتی و حوزه‌های فناور و دانش بنیان را مخالف تمام اصول انسانی و قوانین بین المللی و مصداق بارز جنایت جنگی دانست.

متن بیانیه

دشمن ددمنش آمریکایی صهیونی طی جنگ تحمیلی سوم، با زیرپا گذاشتن چند باره تمامی اصول، قواعد و معاهده‌های بین‌المللی، که صراحتاً حمله به اقشار و مراکز غیرنظامی و زیرساخت‌های آموزشی و تحقیقاتی، به ویژه در حوزه سلامت را منع کرده‌اند، بارها مراکز بهداشتی درمانی، دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، مراکز تحقیقاتی و حوزه‌های فناور و دانش بنیان را مورد تعرض و حملات هدفمند از پیش طراحی شده قرار داد. بدون تردید موفقیت‌های چشم‌گیر و سرآمدی محققین ارزشمند و مدافعین سلامت یکی از مهم‌ترین انگیزه‌هایی است که زمینه‌ساز این حملات وحشیانه بوده است.

بسیاری از این زیرساخت‌های مهم نظیر انستیتو پاستور ایران، از مراجع معتبری محسوب می‌شوند که طی بیش از یک قرن نه تنها خدمات ارزشمندی را برای کشور بلکه برای حفظ و ارتقای سلامت تمام مردم جهان ارائه نموده‌اند. نکته حائز اهمیت آن است که به رغم تلاش‌های مذبوحانه دشمن جنایتکار، ذیل عنایات خاص پروردگار و انسجام و اتحاد آحاد جامعه، بالاخص خانواده نظام سلامت با تمام توان در سنگر پاسداری از سلامت و جان مردم، افتخارآفرین و مثال‌زدنی عمل کرده‌اند.

طی این مدت بالغ بر ۳۵ هزار نفر مورد درمان‌های جدی و ترخیص، بالغ بر ۲۰۰۰ نفر مورد عمل‌های جراحی بزرگ و سنگین و هزاران نفر تحت مداخلات سرپایی قرار گرفته اند. در پی حملات دشمن ‌کودک‌کش آمریکایی و صهیونی بالغ بر ۵۵ پایگاه اورژانس، بیش از ۵۰ مرکز درمانی و بیش از ۲۰۰ مرکز بهداشتی آسیب جدی و اساسی دیده اند. بالغ بر ۳۰ دانشگاه مورد حمله بوده اند. علاوه بر آن در اثر شدت خسارات حداقل ۱۰ بیمارستان تخلیه و ده ها آمبولانس از چرخه استفاده خارج شده اند.

اعضای خانواده سلامت نیز بیش از ۲۰۰ مورد مصدومیت جدی داشته اند و ۳۰ نفر از مدافعان سلامت در خط اول بحران به شهادت رسیده‌اند. همچنین آمار ۲۶۰ زن، ۲۱۸ کودک زیر ۱۸سال و ۲۲ کودک زیر ۵ سال شهید نیز از دیگر لکه های ننگی است که در این جنگ تحمیلی بر دامن آلوده دشمنان کودک کش نشسته است و عاملین جنایتکار آمریکایی صهیونی بایستی در دادگاه بین المللی محاکمه ومجازات شوند.

امید داریم که در سایه وحدت و همدلی آحاد مردم و تحت رهبری های حکیمانه حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای با تلاش و همتی مضاعف، ضمن ترمیم خسارات وارده به زیرساختها و منابع حوزه سلامت، شاهد درخشش بیش از پیش و موفقیت های روزافزون در بازسازی و ارتقای توان عملی و تخصصی ساختار ارزشمند سلامت کشور باشیم.