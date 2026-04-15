به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله آملی لاریجانی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: شکست محاسباتی دشمن، مرهون اتحاد کلمه و بلوغ ستودنی ملت است.
وی افزود: در مقابل چرخش مقدرات ملت آمریکا در دستان رئیسجمهوری با اهواء فاسد و رفتارهای نامعقول و تکبر فرعونی و خودشیفتگی شیطانی، ثمرهای جز بنبست و شکست برای آنها نداشت.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این جنگ ظالمانه علیه ملت ما ثابت کرد ایمان به خدا و اولیای او و استقامت در طریق حق، طریق نجات ملتها است و بهایی که در این مسیر پرداخته میشود، بهای نجات و سعادت است.
