۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۴۶

آیت‌الله آملی لاریجانی: شکست دشمن، مرهون اتحاد و بلوغ ستودنی ملت است

آیت‌الله آملی لاریجانی: شکست دشمن، مرهون اتحاد و بلوغ ستودنی ملت است

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ‏شکست محاسباتی دشمن، مرهون اتحاد کلمه و بلوغ ستودنی ملت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله آملی لاریجانی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:‏ شکست محاسباتی دشمن، مرهون اتحاد کلمه و بلوغ ستودنی ملت است.

وی افزود: در مقابل چرخش مقدرات ملت آمریکا در دستان رئیس‌جمهوری با اهواء فاسد و رفتارهای نامعقول و تکبر فرعونی و خودشیفتگی شیطانی، ثمره‌ای جز بن‌بست و شکست برای آن‌ها نداشت.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این جنگ ظالمانه علیه ملت ما ثابت کرد ایمان به خدا و اولیای او و استقامت در طریق حق، طریق نجات ملت‌ها است و بهایی که در این مسیر پرداخته می‌شود، بهای نجات و سعادت است.

نفیسه عبدالهی

