محسن پاک آئین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ادعای آمریکا مبنی بر محاصره دریایی ایران، اظهار داشت: آمریکا با ارائه این طرح نشان داد که کاملا در شرایط استیصال و ناتوانی قرار گرفته و گزینه‌های را مطرح می‌کند که قطعا باعث خواهد شد ایالات متحده بیش از گذشته در جهان تنها شود.

عدم حمایت طرح محاصره دریایی از سوی متحدان آمریکا

وی با بیان اینکه متحدان نزدیک آمریکا مثل انگلستان، فرانسه، ژاپن و حتی استرالیا حتی از این طرح حمایت نکردند، ادامه داد: قطعا محاصره دریایی ایران کمکی به کاهش قیمت نفت نخواهد کرد چرا که بسته بودن تنگه هرمز قیمت نفت را بالا برده است. اگر محاصره دریایی هم اعمال گردد و کشورهای مختلف که از ایران و منطقه نفت می خرند، یک افزایش سریعی را قیمت‌های انرژی خواهند داشت و بیش از همه اقتصاد آمریکا از این مسئله ضرر می شود و به طور طبیعی اقتصاد جهانی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

سفیر اسبق ایران در آذربایجان عنوان کرد: آمریکا در حال حاضر با ایران طرف است اما اگر وارد محاصره دریایی شود کشورهایی که نتوانند برای خرید و فروش نفت و کالا تردد کنند، ضربات اقتصادی را متحمل خواهند شد که این مهم سبب موضع‌گیری بیشتر کشورها علیه ایالات متحده خواهد شد؛ از طرفی حامیان و دوستان ایران در دنیا افزایش خواهد یافت.

پاک آئین عنوان کرد: جنگ در دریا سبب یک وضعیت نابسامانی در تجارت دریایی خواهد شد که همه دنیا و مردم آمریکا بیش از گذشته متضرر خواهند شد.

چین می توان تنگه « تایوان» را بی ثبات کند

کارشناس مسائل بین الملل گفت: با توجه به محدودت آمریکا و با توجه به تسلط رقبای امریکا بر تنگه‌های مهم جهان مثل تنگه «دماغه امید نیک»، تنگه «مالاکا»، تنگه «باب المندب» و تنگه «هرمز»، اگر جنگ تنگه ها رخ دهد این آمریکا خواهد بود که متضرر خواهد شد. از سویی دیگر چین نیز می توان تنگه « تایوان» را بی ثبات کند که باز هم به ضرر آمریکا تمام خواهد شد.

وی افزود: چنانچه ایران در یک عمل متقابل قرار گیرد و تنگه هرمز را مسدود کند در حوزه انرژی و مواد غذایی فاجعه ایجاد خواهد شد؛ کشورهای خلیج فارس و سایر کشورها حتما متضرر می شوند.

پاک آئین عنوان کرد: در این مسیر ایران کمترین خسارت را خواهد دید چرا که سالهاست با وجود تحریم‌ها با دریافت ارز مواجه است لذا راه‌های مدیریت این وضعیت را پیدا کرده است؛ در عین حال ایران دارای 15 همسایه است و می تواند از طریق زمینی به عراق، افغانستان، ترکیه، پاکستان، اسیای مرکزی و قفقاز معاملات خود را دنبال کند.

بهتر است ترامپ شروط ده‌گانه ایران را بپذیرد

سفیر اسبق ایران در آذربایجان عنوان کرد: بهترین گزینه ممکن برای ترامپ این است که شرایط ده گانه ایران را بپذیرد و سعی کند به طور عاقلانه از منافع ملی کشورش دفاع کند؛ در غیر اینصورت اقدامات ماجرا جویانه جز نقض منافع ملی امریکا حاصلی برای ترامپ نخواهد داشت.