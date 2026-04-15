هشدار استرالیا نسبت به پیامدهای جهانی جنگ افروزی علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، وزیر خزانه داری استرالیا اذعان کرد، جنگ افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران باعث شده اقتصاد جهانی وارد مرحله بسیار خطرناکی شود.

وی اضافه کرد: ما همچنان پیش بینی می کنیم آثار و پیامدهای این جنگ در خاورمیانه تا مدتی ادامه داشته باشد.

روزنامه آمریکایی «وال‌استریت ژورنال» پیش از این در تحلیل پیامدهای اقتصادی محاصره تنگه هرمز از سوی دولت واشنگتن گزارش داد: محاصره تنگه هرمز، تقابل منطقه‌ای را به یک شوک مالی جهانی تبدیل می‌کند که می‌تواند مرگبارتر و ویرانگرتر از خودِ درگیری‌های نظامی باشد.