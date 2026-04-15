مرتضی ذاکریان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای ایجاد منطقه آزاد بین المللی در شرق کشور اظهار کرد: این موضوع از ماه‌ها قبل در سطح ملی دنبال شده و حتی در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور نیز مطرح شد که در همان جلسه مورد موافقت قرار گرفت.

وی افزود: پس از آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز جلسه‌ای برگزار شد که در آن دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور حضور داشت و پس از ارائه توضیحات لازم، این طرح مورد موافقت اولیه قرار گرفت.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: گزارش کامل این روند همراه با مستندات به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شد و دکتر عارف نیز موضوع را برای بررسی‌های بیشتر به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ارجاع داد.

همسایگان شرقی؛ فرصت راهبردی اقتصاد ایران

ذاکریان با اشاره به اولین پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب گفت: در فراز پایانی پیام نوروزی امسال به موضوع همسایگان شرقی اشاره شد که این مسئله نشان‌دهنده اهمیت راهبردی این منطقه در سیاست‌های کلان کشور است.

وی بیان کرد: در پیام نوروزی رهبری سه مؤلفه مهم امنیت، وحدت و اقتصاد در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گرفته و ظرفیت کشورهای همسایه شرقی می‌تواند در هر سه حوزه نقش‌آفرین باشد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تأکید کرد: منطقه آزاد بین المللی پیشنهادی در شرق کشور تنها یک طرح استانی یا منطقه‌ای نیست، بلکه می‌تواند به عنوان یک راهبرد ملی برای توسعه اقتصادی ایران مطرح شود.

ذاکریان گفت: با استفاده از ظرفیت افغانستان می‌توان به عنوان یک پل ارتباطی با کشورهای بزرگی مانند چین و هند تعاملات اقتصادی گسترده‌تری برقرار کرد و این موضوع می‌تواند مسیر تازه‌ای در تجارت منطقه‌ای ایران ایجاد کند.

اشتراک اقتصادی ایران با ۴۰ درصد جمعیت جهان

وی با اشاره به ظرفیت‌های جمعیتی و اقتصادی منطقه افزود: در صورت اجرایی شدن این طرح ، کشورهایی مانند ایران، افغانستان، چین، هند، پاکستان، ترکمنستان و چند کشور دیگر در این مسیر قرار می‌گیرند که مجموعاً حدود ۴۰ درصد جمعیت جهان را شامل می‌شوند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: نکته مهم این است که اجرای این طرح لزوماً نیازمند منابع مالی دولتی نیست، زیرا برای اجرای آن سرمایه‌گذار و مجری پیش‌بینی شده و تنها نیاز اصلی صدور مجوزهای لازم در سطح ملی است.

ذاکریان بیان کرد: در واقع هدف اصلی ما دریافت مجوز برای آغاز اجرای طرح است و در صورت تحقق این موضوع، امکان آغاز عملیات اجرایی در مدت کوتاهی وجود دارد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تغییر نگاه در روابط اقتصادی منطقه‌ای افزود: ظرفیت‌های بزرگی در کشورهای همسایه و منطقه وجود دارد که می‌تواند مبنای همکاری‌های اقتصادی پایدار باشد.