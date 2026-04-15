۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۴۲

باید از تهدید دوران جنگ، فرصت‌های بزرگی برای توسعه آینده کشور بسازیم

کرمان- استاندار کرمان گفت: امیدوارم بتوانیم از این تهدید در دوران جنگ، فرصت‌های بزرگی برای توسعه آینده کشور بسازیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، صبح چهارشنبه در نشست فعالان اقتصادی استان کرمان با معاون پارلمانی وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در سفر معاون وزیر اقتصاد و دارایی از روز گذشته تاکنون مباحث و موضوعات خوبی مطرح شده و امیدواریم با پیگیری‌های ایشان اتفاقات مناسبی در راستای بهره‌مندی از نگاه دولت برای فعال کردن استان‌ها صورت بگیرد.

وی افزود: امیدوارم بتوانیم از این تهدید در دوران جنگ، فرصت‌های بزرگی برای توسعه آینده کشور بسازیم.

طالبی، در ادامه به فعال بودن اتاق بازرگانی کرمان اشاره و افزود: اتاق بازرگانی کرمان موضوعات متعددی را در دستور کار قرار داده و جایگاه برتری در برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی داشته است.

استاندار کرمان ابراز امیدواری کرد: این جلسه بتواند خروجی مناسبی در توسعه حوزه کسب‌وکارهای استان کرمان داشته باشد

تبدیل تهدید جنگ به فرصت

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان نیز در این جلسه گفت: اقتصاد کشور پویایی لازم را ندارد و باید مورد بازسازی قرار گیرد.

مهدی طبیب زاده، با اشاره به تجربه موفق بسته‌های تشویقی در سال‌های گذشته اظهار کرد: لازم است مجوزها و مشوق‌هایی برای بخش خصوصی و واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان، وزارت امور اقتصاد و دارایی را معمار اقتصادی کشور خواند و بیان کرد: بازسازی تنها به معنای اصلاح خرابی‌ها نیست و باید فرصتی برای بازآفرینی ساختار اقتصادی نسل آینده ایجاد کند.

وی با تأکید بر لزوم سازندگی هوشمند تصریح کرد: توسعه متوازن و پایدار، رقابت‌پذیری، آمایش سرزمین، جهش تکنولوژیک، لجستیک تولید و تکمیل زنجیره‌ها از ابعاد ضروری بازطراحی اقتصادی است.

طبیب زاده، افزود: بازسازی باید هم‌زمان رشد کلان اقتصادی و توازن توسعه منطقه‌ای را پیش ببرد و سکویی برای جهش فناوری کشور باشد، نه بازگشت به فناوری‌های گذشته.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی در کشور فانتزی دیده شده و سهم کافی در اقتصاد ندارد اظهار داشت: این موضوع در حالی است که ثابت شده اقتصاد دولتی پویا نبوده و بخش خصوصی باید به‌عنوان شریک راهبردی تلقی شود.

وی ادامه داد: امکان تأمین مالی موردنیاز از طریق بانک‌ها دیگر وجود ندارد و مسیر اقتصاد باید به سمت بازار سرمایه حرکت کند.

رئیس اتاق بازرگانی کرمان با اشاره به ترکیب صادرات کشور گفت: صادرات کشور عمدتاً دریایی بوده و لازم است به صادرات زمینی نیز توجه شود و در همین راستا پیشنهاد داریم نقشه‌ای برای احیای صادرات صنایع پیشران تهیه و تدوین شود.

