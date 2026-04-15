به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، صبح چهارشنبه در نشست فعالان اقتصادی استان کرمان با معاون پارلمانی وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در سفر معاون وزیر اقتصاد و دارایی از روز گذشته تاکنون مباحث و موضوعات خوبی مطرح شده و امیدواریم با پیگیریهای ایشان اتفاقات مناسبی در راستای بهرهمندی از نگاه دولت برای فعال کردن استانها صورت بگیرد.
وی افزود: امیدوارم بتوانیم از این تهدید در دوران جنگ، فرصتهای بزرگی برای توسعه آینده کشور بسازیم.
طالبی، در ادامه به فعال بودن اتاق بازرگانی کرمان اشاره و افزود: اتاق بازرگانی کرمان موضوعات متعددی را در دستور کار قرار داده و جایگاه برتری در برگزاری جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی داشته است.
استاندار کرمان ابراز امیدواری کرد: این جلسه بتواند خروجی مناسبی در توسعه حوزه کسبوکارهای استان کرمان داشته باشد
تبدیل تهدید جنگ به فرصت
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان نیز در این جلسه گفت: اقتصاد کشور پویایی لازم را ندارد و باید مورد بازسازی قرار گیرد.
مهدی طبیب زاده، با اشاره به تجربه موفق بستههای تشویقی در سالهای گذشته اظهار کرد: لازم است مجوزها و مشوقهایی برای بخش خصوصی و واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان، وزارت امور اقتصاد و دارایی را معمار اقتصادی کشور خواند و بیان کرد: بازسازی تنها به معنای اصلاح خرابیها نیست و باید فرصتی برای بازآفرینی ساختار اقتصادی نسل آینده ایجاد کند.
وی با تأکید بر لزوم سازندگی هوشمند تصریح کرد: توسعه متوازن و پایدار، رقابتپذیری، آمایش سرزمین، جهش تکنولوژیک، لجستیک تولید و تکمیل زنجیرهها از ابعاد ضروری بازطراحی اقتصادی است.
طبیب زاده، افزود: بازسازی باید همزمان رشد کلان اقتصادی و توازن توسعه منطقهای را پیش ببرد و سکویی برای جهش فناوری کشور باشد، نه بازگشت به فناوریهای گذشته.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی در کشور فانتزی دیده شده و سهم کافی در اقتصاد ندارد اظهار داشت: این موضوع در حالی است که ثابت شده اقتصاد دولتی پویا نبوده و بخش خصوصی باید بهعنوان شریک راهبردی تلقی شود.
وی ادامه داد: امکان تأمین مالی موردنیاز از طریق بانکها دیگر وجود ندارد و مسیر اقتصاد باید به سمت بازار سرمایه حرکت کند.
رئیس اتاق بازرگانی کرمان با اشاره به ترکیب صادرات کشور گفت: صادرات کشور عمدتاً دریایی بوده و لازم است به صادرات زمینی نیز توجه شود و در همین راستا پیشنهاد داریم نقشهای برای احیای صادرات صنایع پیشران تهیه و تدوین شود.
