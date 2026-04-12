به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کرمان گفت: یکی از اتفاقات مثبت در استان کرمان توجه ویژه به جایگاه آموزش و پرورش در نظام حکمرانی است؛ بهگونهای که امروز اهمیت این حوزه برای همگان روشن و مورد پذیرش قرار گرفته است
وی افزود: ضروری است مسیر صحیحی که آموزش و پرورش استان برای دستیابی به موفقیت در پیش گرفته است، تقویت شود تا زمینه ارتقای جایگاه استان فراهم شده و فاصله آن با وضعیت نسبتاً ضعیف گذشته کاهش یابد و به شاخصهای مطلوب در سطح کشور دست پیدا کنند
طالبی، تصریح کرد: در شرایط جنگی، مسئولیتها بهمراتب سنگینتر از گذشته است؛ چراکه جنگ به معنای تعطیلی مدرسه و کلاس درس نیست، بلکه در چنین شرایطی، ایفای دقیقتر مسئولیتها بیش از پیش احساس میشود
وی خاطرنشان کرد: مباحث آموزش از راه دور و مجازی را باید با دلسوزی و وقت بیشتر دنبال کنیم که بخشی از کاستیهای ناشی از این نوع آموزش را جبران و اجازه ندهیم دانشآموزان آسیب ببینند.
استاندار کرمان با اشاره به دستور کار جلسه مبنی بر بازگشایی کودکستانها گفت: در نامهای به ریاست جمهوری درخواست داشتیم که دولت اختیار بازگشایی مدارس را به استانها محول کند.
وی بیان کرد: جای این پرسش وجود دارد که چرا مدارس در استانهایی که از شرایط جنگی دور بودهاند، تعطیل شدهاند؛ در حالی که از بیش از هزار شهرستان کشور، تنها حدود ۲۰۰ شهرستان درگیر شرایط جنگی بودهاند و در بخش قابلتوجهی از کشور امکان تداوم فعالیت مدارس وجود داشته است
استاندار کرمان گفت: با توجه به تجربه هشت سال دفاع مقدس، در کنار رعایت کامل ملاحظات ایمنی و تمهیدات احتیاطی، نباید اجازه داد روند آموزش دانشآموزان دچار وقفه شود ضمن آنکه هیچ دانشآموزی در معرض تهدید و آسیب قرار گیرد
وی تأکید کرد: میتوان با طراحی و اجرای سازوکارهای مناسب، شرایط را بهگونهای مدیریت کرد که ضمن تداوم روند آموزش، آسیبی به فرآیند یادگیری وارد نشود و در عین حال، مراقبتهای لازم برای حفظ جان و ایمنی دانشآموزان نیز بهطور کامل تأمین شود
استاندار کرمان ادامه داد: تصمیمگیریها در استان بر اساس شرایط و اقتضائات محلی انجام میشود. در حال حاضر، کارمندان استان کرمان همانند برخی دیگر از استانها در شرایط عادی به فعالیت خود ادامه میدهند؛ با این حال، بهدلیل تعطیلی مراکز کودکستان، با مشکلاتی در زمینه نگهداری از فرزندان خردسال خود مواجه هستند.
طالبی با اشاره به درخواستهای متعدد مادران کارمند برای بازگشایی کودکستانها گفت: نگاه ما به این است که مهدکودکها و کودکستانها را با شرایط خاصی که امکانش وجود دارد را بازگشایی کنیم.
استاندار کرمان گفت: این موضوع برای بررسی کارشناسی به کمیسیون مربوطه در استانداری ارجاع میشود تا پس از دریافت نظرات تخصصی، تصمیمگیری لازم اتخاذ شود.
وی افزود: در خصوص مدارس و مهدکودکهایی که در مجاورت مراکز نظامی یا در معرض تهدید و شرایط خاص قرار دارند، تمهیدات احتیاطی ویژه در نظر گرفته خواهد شد.
