به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، صبح پنجشنبه در نخستین جلسه شورای معادن استان کرمان در سال ۱۴۰۵ گفت: در خصوص کنار گذر سیرجان «انار _ باغات» توافقها با شرکت زیرساخت در حال انجام است تا این مسیر طولانی تبدیل به آزادراه شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، افزود: در بخش اعتبارات حوزه راه، اعم از پروژههای استانی و ملی، سهم قابلتوجهی به توسعه راههای استان اختصاص یافته است.
مقام عالی دولت در استان کرمان ادامه داد: بخشی از منابع مالی از محل سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن در شهرستانهای دارای فعالیت معدنی تأمین میشود و افزون بر این، امکان جذب اعتبارات بیشتری از ظرفیتهای قانون معادن برای توسعه زیرساختهای حوزه راه وجود دارد
طالبی، در خصوص انتقال گردش حساب شرکتهای بزرگ به داخل استان و کمیته ویژه مرتبط با آن تصریح کرد: ارائه گزارش ماهانه از روند انتقال گردش حسابها الزامی است و اعطای بخشی از خدمات به معادن و بنگاههای اقتصادی مشمول این قانون، منوط به میزان پیشرفت در اجرای این فرآیند و تأیید کمیته مربوطه خواهد بود
استاندار کرمان با اشاره به تدوین برنامههای حوزه صنعت، معدن و تجارت استان و نامگذاری شعار سال با عنوان اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی گفت: معدن یکی از حوزههایی است که میتواند جلوه تحقق این شعار در استان باشد.
طالبی، افزود: با مجموعه اقداماتی که از سال گذشته در استان کرمان آغاز شده از جمله فعالسازی معادن و فراهم کردن ظرفیتهای افزایش تولید، این حوزه میتواند اقتصاد مقاومتی را به خوبی مورد حمایت قرار دهد.
استاندار کرمان با اشاره به بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی در حوزه معادن گفت: در چارچوب استفاده از یک درصد فروش موضوع قانون معادن، پروژههای قابلتوجهی در استان کرمان مورد حمایت قرار گرفته است.
وی افزود: سهم استانی از محل ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن نیز منبع مناسبی برای تأمین اعتبار پروژههای زیرساختی بهویژه در حوزه برق و راه به شمار میرود که پیگیری و تحقق آن در سال جاری باید با جدیت دنبال شود.
طالبی، بیان کرد: تامین زیرساخت برق در جنوب استان کرمان به ویژه قلعهگنج و رمشک در برنامه استان باید تدوین گردد تا از محل ۱۵ درصد حقوق دولتی، فضای خوبی برای رشد معدن در استان صورت گیرد.
وی با اشاره به تأکید استان بر فعالسازی بخش معدن طی بیش از یک سال گذشته اظهار کرد: سیاست استان در برخورد با معادن غیرفعال و راکد قاطع است و در این زمینه خط قرمزی برای خلع ید وجود ندارد
استاندار کرمان گفت: برای مصوبات سفرهای دولت قبل نیز کمیتهای خاص پیگیری تامین اعتبار آنها از محل مسولیت اجتماعی معادن و صنایع بزرگ استان شکل خواهد گرفت.
