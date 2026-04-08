۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۳۱

طالبی: جریان سازندگی در استان کرمان از آغاز جنگ متوقف نشد

طالبی: جریان سازندگی در استان کرمان از آغاز جنگ متوقف نشد

کرمان- استاندار کرمان گفت: جریان سازندگی در استان کرمان از آغاز جنگ در اسفند ماه سال گذشته تا امروز، حتی برای یک لحظه متوقف نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح و بهره‌برداری باند دوم قطعات ۱-ب و ۲ محور «کرمان – راور – دیهوک» گفت: با وجود شرایط اخیر، تمامی طرح‌های عمرانی، سرمایه‌گذاری و زیرساختی استان کرمان طبق برنامه پیش رفته و تنها برخی مراسم‌های افتتاحیه به دلیل شرایط جنگی برگزار نشده است.

وی افزود: به علت اهمیت این محور و نقش آن در ایجاد امید در جامعه، مراسم افتتاح این پروژه انجام شد و مجموعه‌ای از طرح‌های تکمیل‌شده دیگر نیز در آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.

طالبی، محور «کرمان – راور – دیهوک» را از مطالبات جدی مردم کرمان و راور دانست و گفت: این طرح با حمایت نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و پیگیری‌های اداره‌کل راه و شهرسازی به بهره‌برداری رسیده است.

وی از اتمام دو قطعه این مسیر در پایان سال گذشته خبر داد و با اشاره به توجه ویژه قانون بودجه ۱۴۰۵ به حوزه راه استان گفت: امسال اعتبارات راه در کرمان افزایش می‌یابد و علاوه بر بودجه مصوب، سرمایه‌گذاری در بخش آزادراه‌ها نیز آغاز خواهد شد.

طالبی، افزود: این اقدامات به جبران عقب‌ماندگی‌های حوزه راه در استان کرمان کمک می‌کند و سال جاری، سال آغاز یا اتمام شماری از پروژه‌های بزرگ زیرساختی است.

استاندار کرمان همکاری نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی را برای جذب اعتبارات ملی و استانی ضروری توصیف کرد و گفت: این پیگیری‌ها با توجه به شرایط جنگ و خسارت‌های ناشی از آن اهمیت بیشتری یافته است.

وی از کارکنان راه و شهرسازی، پیمانکاران، فرمانداری و دیگر مجموعه‌های همراه پروژه قدردانی و ابراز امیدواری کرد: در آینده نزدیک افتتاح پروژه‌های بزرگ دیگری در حوزه راه استان کرمان انجام شود.

کد مطلب 6795342

