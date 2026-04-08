طالبی: جریان سازندگی در استان کرمان از آغاز جنگ متوقف نشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح و بهره‌برداری باند دوم قطعات ۱-ب و ۲ محور «کرمان – راور – دیهوک» گفت: با وجود شرایط اخیر، تمامی طرح‌های عمرانی، سرمایه‌گذاری و زیرساختی استان کرمان طبق برنامه پیش رفته و تنها برخی مراسم‌های افتتاحیه به دلیل شرایط جنگی برگزار نشده است.

وی افزود: به علت اهمیت این محور و نقش آن در ایجاد امید در جامعه، مراسم افتتاح این پروژه انجام شد و مجموعه‌ای از طرح‌های تکمیل‌شده دیگر نیز در آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.

طالبی، محور «کرمان – راور – دیهوک» را از مطالبات جدی مردم کرمان و راور دانست و گفت: این طرح با حمایت نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و پیگیری‌های اداره‌کل راه و شهرسازی به بهره‌برداری رسیده است.

وی از اتمام دو قطعه این مسیر در پایان سال گذشته خبر داد و با اشاره به توجه ویژه قانون بودجه ۱۴۰۵ به حوزه راه استان گفت: امسال اعتبارات راه در کرمان افزایش می‌یابد و علاوه بر بودجه مصوب، سرمایه‌گذاری در بخش آزادراه‌ها نیز آغاز خواهد شد.

طالبی، افزود: این اقدامات به جبران عقب‌ماندگی‌های حوزه راه در استان کرمان کمک می‌کند و سال جاری، سال آغاز یا اتمام شماری از پروژه‌های بزرگ زیرساختی است.

استاندار کرمان همکاری نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی را برای جذب اعتبارات ملی و استانی ضروری توصیف کرد و گفت: این پیگیری‌ها با توجه به شرایط جنگ و خسارت‌های ناشی از آن اهمیت بیشتری یافته است.

وی از کارکنان راه و شهرسازی، پیمانکاران، فرمانداری و دیگر مجموعه‌های همراه پروژه قدردانی و ابراز امیدواری کرد: در آینده نزدیک افتتاح پروژه‌های بزرگ دیگری در حوزه راه استان کرمان انجام شود.