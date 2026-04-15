به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، محسن امیری، مدیر خدمات پس از فروش شرکت دانشبنیان «صنعت اندیشه مدار» با نام تجاری «صام»، از محصولات دانشبنیان و ظرفیتهای صادراتی شرکت سخن گفت و اظهار کرد: مهمترین محصول شرکت در حوزه صنعت دریاست؛ دستگاهی به نام ریچ استکر که برای حملونقل و جابجایی کانتینرها در بنادر مورد استفاده قرار میگیرد.
وی توضیح داد: دستگاه ریچ استکر از سه بخش اصلی کشنده، دکل دستگاه و اسپریدر تشکیل شده است.
امیری افزود: اسپریدرها بهصورت جداگانه نیز به فروش میرسند؛ مخصوصاً برای سازمان بنادر که برخی از نمونههای موجودشان دچار خرابی شده و نیاز به تعویض دارند. البته کل دستگاه ریچ استکر نیز بهصورت کامل برای فروش آماده است.
به گفته او، این دستگاه وظیفه جابجایی و دپو کردن کانتینرهای ورودی به بنادر را بر عهده دارد. نمونه خارجی مشابه این دستگاه، مدل کالمار آلمان است.
این فعال فناور ضمن اشاره به اینکه در سطح جهانی تنها کشورهای دارای صنایع بندری عمده، مانند آلمان، تولیدکننده این دستگاه هستند؛ گفت: محصول شرکت ما با حدود دو سوم قیمت نمونه خارجی ساخته میشود و از امکاناتی برخوردار است که در نمونه خارجی آن وجود ندارد.
وی یکی از مهمترین مزیتهای محصول داخلی را بومیسازی کامل سیستم کامپیوتری دستگاه دانست و توضیح داد: کامپیوتر دستگاه ریچ استکر بهطور کامل بومی شده و خطاها را به زبان فارسی نمایش میدهد. این موضوع مشکل اپراتورهایی را که آموزش فنی کافی ندارند برطرف کرده و امکان عیبیابی سریعتر را فراهم آورده است. این بومیسازی به همت نخبگان شرکت و با نظارت مهندس ریاضی، مدیرعامل شرکت، انجام شده است.
امیری در مورد خدمات پس از فروش، یادآور شد: در حالیکه محصولات خارجی فاقد خدمات پس از فروش در ایران هستند، ما این بخش را بهصورت فعال در داخل کشور ایجاد کردهایم.
این فعال فناور در پایان خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه، سازمان بنادر نیز با ما قرارداد همکاری بسته و تولید محصول انجام شده است، اما اجرای کامل آن با برخی مشکلات مواجه شد. در مجموع اگر زیرساختها اصلاح شود و حمایتهای لازم انجام گیرد، میتوانیم سالانه تا ۱۰ دستگاه ریچ استکر تولید کنیم.
نظر شما